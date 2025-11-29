Filmwelt trauert um Oscar-Preisträger: Tom Stoppard gestorben

London/Dorset - Tom Stoppard ist tot. Der britische Dramatiker und Oscar-Preisträger ist im Alter von 88 Jahren in seinem Zuhause in der englischen Grafschaft Dorset im Kreise seiner Familie gestorben, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seine Agentur United Agents berichtete, die ein Statement auf ihrer Webseite veröffentlichte.

Tom Stoppard (†88) gewann einen Oscar für "Shakespare in Love". © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Stoppard werde für "seine Werke, für ihre Brillanz und Menschlichkeit", aber auch für "seine Großzügigkeit und seine tiefe Liebe zur englischen Sprache" in Erinnerung bleiben, heißt es in dem Statement. Mit Stoppard zu arbeiten und ihn gekannt zu haben, sei eine Ehre.

Geboren wurde Stoppard 1937 als Sohn eines jüdischen Arztes im heute tschechischen Zlín. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs floh die Familie nach Asien und zog nach dem Tod des Vaters und der Wiederheirat der Mutter nach Großbritannien. Nach der Schule arbeitete Stoppard zunächst als Lokaljournalist.

1967 stellte er sein bekanntestes Bühnenwerk "Rosenkranz und Güldenstern sind tot" vor. Das Drama über die beiden Freunde Hamlets aus William Shakespeares berühmter Tragödie erhielt im Jahr darauf den Tony-Award als bestes Theaterstück.

Eine Auszeichnung, die er auch für seine Werke "Travesties", "The Real Thing" und für "The Coast of Utopia" erhalten sollte. Insgesamt wurde Stoppard sieben Mal für einen Tony-Award nominiert.