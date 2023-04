Oberhausener Kurzfilmtage starten: Lützerath-Machwerk und 53 Weltpremieren

Oberhausen - Die international renommierten Kurzfilmtage in Oberhausen werden am Mittwoch eröffnet.

Im internationalen Wettbewerb ist unter anderem der Film "Ghosts" des in Südafrika aufgewachsenen Filmemachers Teboho Edkins (42) zu sehen. Es geht um Probleme der Apartheid in Südafrika.

Unter den Nominierten ist auch "Sounds for a wounded landscape – Activities on the Ground", der sich mit den Protesten gegen die Klimakrise mit Bildern vom Widerstand der Aktivisten in Lützerath im Rheinischen Revier zu sehen.