Quentin Tarantino will im Herbst neuen Film drehen: Wird es sein letzter?

Berlin - Fällt die letzte Klappe? US-Regisseur Quentin Tarantino (60) will mit den Dreharbeiten für seinen neuen Film voraussichtlich im Herbst beginnen.

Kult-Regisseur Quentin Tarantino (60) will im Herbst mit den Dreharbeiten zu seinem voraussichtlich letzten Kinofilm beginnen. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Das erzählte der Filmemacher bei einer Lesung seines Buchs "Cinema Speculation" am Mittwochabend in Berlin. Dort wurde er von Moderator Steven Gätjen (50) nach seinem nächsten Film "The Movie Critic" gefragt, der angeblich auch Tarantinos letzter Film werden soll.

"Wir drehen ihn voraussichtlich im Spätherbst dieses Jahres", sagte Tarantino und scherzte an dem Abend, man solle sich nicht zu viele Hoffnungen bei dem Film machen. Zur Besetzung machte er keine Angaben, auch zu inhaltlichen Details schwieg er.

Tarantino hat Filme wie "Pulp Fiction", "Kill Bill" und "Django Unchained" gedreht. Von der spanischen Zeitung "La Vanguardia" wurde er neulich gefragt, ob es wirklich stimme, dass der nächste Film sein letzter sein werde? "Ja, Filme machen motiviert mich einfach nicht mehr", wurde Tarantino von der Zeitung zitiert.

Im Berliner Admiralspalast reagierte Tarantino eher zurückhaltend auf eine Anmerkung Gätjens, hoffentlich werde es nicht sein letzter Film sein.