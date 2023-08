"Schneewittchen"-Neuverfilmung: Shitstorm für Hauptdarstellerin und Zwerge

In der Vorlage ist Schneewittchen weiß, während die 22-Jährige einen leicht gebräunten Teint mit sich bringt. In den sozialen Medien hatte dies rassistische Kommentare und weitere persönliche Beleidigungen gegenüber Zegler zur Folge.

So stößt sich ein großer Teil der Internet-Gemeinde an der Hautfarbe der US-amerikanischen Schauspielerin Rachel Zegler mit polnischen und kolumbianischen Wurzeln.

Doch von der Realverfilmung "Snow White", die 2024 in den internationalen Kinos startet, zeigen sich viele Disney-Fans bislang alles andere als begeistert. Die Gründe dafür sind vielfältig.

"Schneewittchen und die sieben Zwerge" (1937) basiert auf dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm. © PR/The Walt Disney Company France

Aus den sieben Zwergen des Originals werden im Remake sieben magische Kreaturen unterschiedlicher Hautfarbe. Nur einer der Darsteller ist kleinwüchsig.

Doch nicht nur der Cast, den viele Kommentatoren als "woke" kritisieren, stellt in den Augen der Fans ein Problem dar.

Auch die Hauptdarstellerin selbst sorgte mit ihren Äußerungen zum Originalfilm für wenig Sympathie.



So bezeichnete Zegler den Prinzen als "Stalker" und kündigte eine moderne Veränderung der Story an, bei der Schneewittchen nicht mehr in ihn verliebt sei, sondern davon träume, eine "Anführerin" zu sein. Zudem sagte sie, das Original 16 Jahre lang nicht gesehen zu haben.

Ob die Disney-Neuverfilmung, die jetzt schon enorm viel Hass und Häme einstecken muss, am Ende ein Flop oder doch ein Überraschungserfolg wird, werden die Kritiken und Besucherzahlen im März nächsten Jahres zeigen.