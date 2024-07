"Skibidi Toilet": Star-Regisseur will Internet-Abfall zum Spielfilm machen!

Los Angeles - Niemand geringeres als Hollywood-Star-Regisseur Michael Bay (59) will aus der Internet-Sensation "Skibidi Toilet" einen richtigen Film machen!

Aufstand der singenden Toiletten: "Skibidi Toilet" begeistert Millionen von Zuschauern. © Screenshot/YouTube/DaFuq!?Boom!

Wer sich fragt, was um alles in der Welt "Skibidi Toilet" ist, sollte einen Blick auf YouTube werfen. Dort hat ein Video, in dem ein singender Kopf aus einer Toilette rausguckt, einen Hype entfacht, der inzwischen Millionen von Zuschauer anzieht.

Was als wenige Sekunden langer Clip begann, wurde im Laufe des letzten Jahres auf dem Kanal des Nutzers "DaFuq!?Boom!" zu einer billig animierten Geschichte ausgearbeitet, die inzwischen mehr als 70 Folgen umfasst.

Angesichts von Klickzahlen von weit über 100 Millionen dürfte man annehmen, dass die Geschichte wirklich gut sein müsste. Aber weit gefehlt. In neumodischer Internet-Sprache würde man eher von "Brain Rot" (Gehirn-Verrottung) sprechen.

Im Grunde geht es nämlich darum, wie lebendige Toiletten und menschenartige Wesen - die Bildschirme oder Fernseher als Köpfe haben - auf brutale Weise Krieg führen und dabei eine ganze Stadt verwüsten. Zusammengefasst: komplett sinnfreies Chaos.

Offenbar ein passendes Setting für Regisseur Michael Bay, dessen Filme ("Transformers", "Bad Boys") für knallharte Action und Unmengen an Explosionen bekannt sind.