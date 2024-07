Spiegel aus Harry Potter: Für wie viel diese Scherbe versteigert wurde

Ein Schutzschild, mit dem Schauspieler Chris Evans in "Captain America: The First Avenger" (2011) kämpfte, erzielte gut 10.000 Dollar. Knapp 8000 Dollar zahlte ein Bieter für eine lebensgroße Spider-Man-Figur, die zur Ausstellung in einem der berühmten Madame Tussauds-Museen gefertigt wurde.

Für 6500 Dollar wurde eine schwarze Gummihaube versteigert, die bei den Dreharbeiten für den Batman-Film "The Dark Knight" (2008) als Requisite für Christian Bale diente.