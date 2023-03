Von der Heldin zur Angeklagten: "Gegen den Strom" zeigt Saras bitteren Kampf um Gerechtigkeit

Hamburg - In den Hamburger Zeise Kinos wurde am Montagabend die bewegende Dokumentation "Gegen den Strom" gezeigt. Zur Weltpremiere kamen auch die Regisseurin Charly Wai Feldman sowie die Protagonisten Sara Mardini (28) und Sean Binder (27). TAG24 war für Euch dabei.

Sara Mardini (28) flüchtete 2015 aus Syrien über das Mittelmeer. 2018 wurde sie in Lesbos festgenommen. © TAG24

Die Geschichte von Sara und ihrer jüngeren Schwester Yusra (25) sorgte bereits vor Jahren für Schlagzeilen: Die syrischen Profischwimmerinnen mussten 2015 über das Mittelmeer flüchten. Als der Motor ihres völlig überfüllten Schlauchbootes versagte, sprangen sie ins Wasser und hielten das Boot stundenlang auf Kurs, bis sie das rettende Ufer von Lesbos erreichten.

Als Yusra 2016 für das Team Refugee Olympic an den Olympischen Sommerspielen teilnahm, wurden sie und ihre Schwester über Nacht berühmt. In der Kategorie "Stille Helden" erhielten sie noch im selben Jahr einen Bambi. Außerdem wurde ihre Geschichte in dem Netflix-Filmdrama "Die Schwimmerinnen" verfilmt.

An der Stelle, wo der Spielfilm endet, setzt die Dokumentation "Gegen den Strom" von Filmemacherin Charly Wai Feldmann erst an.