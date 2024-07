"Zwei zu Eins"-Regisseurin Natja Brunckhorst im Interview: Kann Geld wirklich glücklich machen?

Berlin - Mit "Zwei zu Eins" bringt Natja Brunckhorst (57) eine großartige Liebes- und Freundschaftskomödie , die an eine sehr besondere Zeit erinnert, in die Kinos. TAG24 sprach mit der Regisseurin über ihren neuen Film .

Natja Brunckhorst (57) erinnert mit dem Film "Zwei zu Eins" an wahre Ereignisse aus der Zeit kurz vor der Wende. © Jeanne Degraa

TAG24: Sie greifen bei ihrem neuesten Werk auf wahre Ereignisse aus dem Sommer 1990 zurück. Und dennoch klingt die Geschichte anfangs so einzigartig, dass man denken könnte, sie sei frei erfunden. Wie haben Sie von den Geschehnissen erfahren?

Natja Brunckhorst: In einem Buch von Peter Ensikat bin ich über den Satz 'Das Papiergeld der DDR wurden in einem Stollen eingelagert' gestolpert. Danach hat es sofort Klick bei mir gemacht - das ist Kino! Schon kurz darauf begann meine Recherche und ich fuhr nach Halberstadt, sah mir die Stollen an und sprach viel mit der KfW-Bank, die damals für die Stollen zuständig war.

TAG24: Inwieweit hat Ihnen die Recherche geholfen, die Szenen so realistisch aussehen zu lassen, dass die Leute im Osten sagen können: So oder so ähnlich war es wirklich?

Brunckhorst: Ich habe wirklich sehr, sehr viel mit Leuten geredet. Ebenso habe ich mir mit der tollen Schauspieler-Auswahl Menschen dazugeholt, die mir auf den Fuß getreten wären, wenn einige Sachen nicht korrekt gewesen wären.