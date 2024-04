Weibliche Wut auf großer Leinwand: Frauen-Film-Fest startet in Köln

Auf dem Plan steht zudem der malaysische Horrorfilm "Tiger Stripes" von Amanda Nell Eu, in dem ein zwölfjähriges Mädchen in Folge von Mobbing und Ausgrenzung eine monströse Verwandlung erlebt.

Auch der Eröffnungsfilm "Ellbogen" kreist um eine wütende Hauptfigur: Eng an der Romanvorlage von Fatma Aydemir, geht es in dem Spielfilmdebüt von Regisseurin Asli Özarslan um den Frust der jungen Hazal, die in einem von Gewalt geprägten Umfeld in Berlin aufgewachsen ist und als Tochter türkischstämmiger Eltern mit alltäglichem Rassismus zu kämpfen hat.

Als einer von acht nominierten Filmen hat "Ellbogen" Chancen auf den Preis im Internationalen Debüt-Spielfilmwettbewerb des traditionsreichen Festivals.

Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre von einer Jury vergeben.