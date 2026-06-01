01.06.2026 17:39 Wim Wenders im Kreuzfeuer: "Ein nacktes 13-jähriges Kind ist nie ok!"

Wim Wenders und Nastassja Kinski sind in Streit geraten, weil sie im Film "Falsche Bewegung" als 13-Jährige ihren nackten Oberkörper zeigt und geschlagen wird.

Von Lena Plischke

Berlin - Minutenlanger Applaus, stehende Ovationen, Ehrenpreis für das Lebenswerk. Eigentlich hätte es Wim Wenders' (80) großer Abend werden sollen. Stattdessen sorgt ausgerechnet seine Dankesrede beim Deutschen Filmpreis für einen handfesten Eklat. Fast zehn Minuten sprach der Regisseur über sein Werk, die Zukunft des Kinos und schließlich über den Streit mit Nastassja Kinski (65).

Wim Wenders (80) sorgte mit seiner Dankesrede beim Deutschen Filmpreis für einen Eklat. © Christoph Soeder/dpa Die Schauspielerin kämpft seit Jahren dafür, dass eine Szene aus Wenders' Film "Falsche Bewegung" von 1975 nicht länger gezeigt wird. Darin spielt die damals erst 13-Jährige die stumme Mignon. In einer der umstrittensten Szenen des Films entblößt das Mädchen vor einem erwachsenen Mann ihren Oberkörper und wird geschlagen. Kinski erklärte dazu zuletzt in der "Süddeutschen Zeitung": "Obwohl ich mit 13 noch nicht so viel wusste, habe ich schon gemerkt, dass das nicht in Ordnung war." Über Wenders sagte sie: "Er hat mich nicht beschützt." Kino & Film News Regisseurin Mascha Schilinski im TAG24-Interview: So reagiert sie auf den Erfolg von "In die Sonne schauen" Die Szene habe sie "mein Leben lang begleitet". Seit rund 15 Jahren versuche sie vergeblich, mit dem Regisseur darüber ins Gespräch zu kommen. Wenders räumte beim Filmpreis zwar ein: "Das würde ich heute nie mehr so machen." Gleichzeitig machte er aber deutlich, dass er die Szene nicht nachträglich aus dem Film entfernen will. In seiner Rede warnte er vor einem "Präzedenzfall" und stellte die Frage, ob Kunstwerke Jahrzehnte später verändert werden sollten. Er sprach davon, sich mit der Frage "allein" zu fühlen und bat die Branche um Diskussion.

Schauspieler kritisieren Wim Wenders

Nastassja Kinski (65) kämpft seit Jahren dafür, dass eine Szene aus Wenders' Film "Falsche Bewegung" nicht mehr gezeigt wird. (Archivbild) © IMAGO / APP-Photo Genau diese Argumentation bringt nun zahlreiche Schauspieler gegen ihn auf. Karoline Herfurth (42) schrieb: "Ein nacktes 13-jähriges Kind in einem Film ist nie und war auch schon vor 50 Jahren nicht ok. Punkt." Wenders hätte stattdessen sagen können: "Ich habe es verpasst, ein 13-jähriges Kind zu schützen." Kino & Film News Von Rio Reiser bis RapK: Dokufilm "Scherbenland" sucht den Geist der Revolte in Kreuzberg Maria Ehrich (33) stellte sich öffentlich hinter die Kritik und kommentierte den offenen Brief von Schauspieler Julius Feldmeier (39): "Du hast so tolle Worte gefunden – danke!" Feldmeier selbst wurde noch deutlicher. An Wenders gerichtet schrieb er: "Du bist kein Gott." Und weiter: "Die Verantwortung liegt bei dir." Kinski sei "13 und schon damals zu jung für das, was ihr gemacht habt". Auch Clemens Schick (54) widersprach dem Ehrenpreisträger öffentlich. Die aktuelle Debatte sei "sicherlich schmerzhaft", schrieb er. "Aber nicht so schmerzhaft wie das, was ein ungeschütztes 13-jähriges Kind aushalten musste."

Kommentar zum Fall Wim Wenders: Verpasste Größe