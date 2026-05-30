Regisseurin Mascha Schilinski im TAG24-Interview: So reagiert sie auf den Erfolg von "In die Sonne schauen"

Berlin - Das Drama "In die Sonne schauen" von Regisseurin Mascha Schilinski (42) hat beim Deutschen Filmpreis die Goldene Lola für den besten Spielfilm gewonnen und zählt mit insgesamt zehn Auszeichnungen zu den großen Abräumern der Gala.

Mascha Schilinski (42) gewann mit ihrem Film "In die Sonne schauen" mehrere Auszeichnungen beim Deutschen Filmpreis. © Christoph Soeder/dpa

Der Film, der mehrere Frauen über unterschiedliche Zeitebenen auf einem Bauernhof begleitet, ging bereits mit den meisten Nominierungen ins Rennen – und wurde dieser Favoritenrolle gerecht.

Neben der wichtigsten Auszeichnung des Abends erhielt die Produktion unter anderem Preise für die beste Regie, das beste Drehbuch sowie die beste Nebendarstellerin.

Vor der Verleihung traf TAG24 die Regisseurin auf dem roten Teppich in Berlin. Dort zeigte sich Schilinski gelassen und zugleich überrascht vom Erfolg ihres Films. Große Erwartungen habe sie zu Beginn der Arbeit nicht gehabt. "Das kann man ja vorher gar nicht wissen", sagte sie im Gespräch.

Beim Entstehen des Films habe das Team eher klein gedacht – vielleicht würden am Ende nur wenige hundert Menschen ins Kino gehen.

Entscheidend sei für sie nie die Größe des Erfolgs gewesen, sondern die Möglichkeit, eine persönliche Geschichte zu erzählen, die bei anderen Menschen Resonanz auslöst.