Deutscher Filmpreis: Diese Stars freuen sich über begehrte Lola

Berlin - Am Freitagabend blickte die deutsche Filmbranche nach Berlin : Dort wurde zum 76. Mal der Deutsche Filmpreis, auch bekannt als die "Lola", verliehen. TAG24 war live dabei und fasst die wichtigsten Highlights, Gewinner und Themen des Abends zusammen.

Filmemacher Wim Wenders (80, l.) erhielt den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Senta Berger (85, m.), hier mit Regisseur Simon Verhoeven (53, r.), wurde erstmals für eine "Lola" nominiert und gewann direkt als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke". © Christoph Soeder/dpa

Die "Lola" zählt zu den höchsten Auszeichnungen der deutschen Filmwelt. Bei der diesjährigen Verleihung rückten insbesondere die Neuaufstellung der Kinobranche in den Fokus.

"Es gibt hier Gott sei Dank ein paar Filme, die sich darüber definieren, dass die Filmemacher ihre persönliche Stimme und ihren Blick auf das Leben zeigen durften", meinte Schauspieler Jannis Niewöhner (34).

Bei der Verleihung war der 34-Jährige mit seinem Film "22 Bahnen" für die beste männliche Nebenrolle nominiert. Die Auszeichnung habe ihm viel bedeutet: "Ich bin damit ein Teil dieser Filmwelt und die Form der Anerkennung zu bekommen ist großartig."

Auch "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" stand mit sieben Nominierungen weit oben im Kurs. Wie Hauptdarsteller Bruno Alexander (26) vor kurzem verriet, habe er Lust, seinen eigenen Stil ins Kino zu übertragen. "Ich finde es toll, dass gerade so viele Leute ins Kino gehen und dass das Kino gerade wieder einen neuen Hype erlebt. Es war lange, vor allem durch Corona, abgeflacht", so der 26-Jährige.

Am Ende konnte jedoch August Diehl (50) die Lola für die beste männliche Hauptrolle in "Das Verschwinden des Josef Mengele" mit nach Hause nehmen.