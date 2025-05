Kult-Bodyguard meldet sich aus Krankenhaus: "Im Moment kein Krebs!"

Eddy Kante (64) kurz vor seiner Diagnose auf den "Harley Days" 2023 in Hamburg.

"So Leute, was soll ich euch sagen, ich bin jetzt hier fertig und muss in drei Monaten wieder hier hin. Im Moment kein Krebs", teilte der langjährige Vertraute von Rock-Legende Udo Lindenberg (78) am Montag auf Instagram mit.

Am Rande eines Charity-Events hatte der 64-Jährige im Dezember 2023 zum ersten Mal mit TAG24 über seine Nasenrachenkrebs-Erkrankung gesprochen.

"Ich dachte, das war es jetzt!", so der Kult-Hamburger damals. Und dennoch sagte Eddy dem Krebs den Kampf an: Nach Chemotherapien, täglicher Bestrahlung und acht Wochen Krankenhaus kehrte er im April 2024 als Teil der Olivia-Jones-Familie zurück auf den Hamburger Kiez und bot wieder Führungen über die Reeperbahn an.

Doch dann der Rückschlag: Der Krebs kehrte Mitte vergangenen Jahres zurück: "Was soll ich sagen? Heute wieder OP gehabt und bin grade auf Station gekommen. Gewebeproben wurden genommen. Jetzt heißt es Ergebnis abwarten", schrieb der 68-Jährige im Juli 2024 auf Instagram.