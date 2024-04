Nach Krebs-Erkrankung: Ex-Bodyguard von Udo Lindenberg zurück auf dem Kiez

TAG24 traf Eddy Kante (64) bei einem Hamburger Charity-Event im Dezember, damals erzählte er zum ersten Mal von seiner Krebs-Erkrankung. © Madita Eggers/TAG24

Als Eddy Kante Mitte Dezember am Rande eines Charity-Events zum ersten Mal gegenüber TAG24 über seine Nasenrachenkrebs-Erkrankung sprach, wirkte er gefasst, positiv gestimmt. Einer seiner größten Wünsche damals: einen so normalen Alltag wie eben möglich weiterzuführen.



Und das trotz täglicher Strahlentherapie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und wöchentlicher Chemo. Seinen Job als Kult-Kiez-Touren-Führer auf der Reeperbahn musste er jedoch pausieren - dem 64-Jährigen fehlte einfach die Kraft.

Ende Dezember teilte er via Instagram mit, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen wird. "Ich esse zu wenig, ich trinke zu wenig und werde jetzt künstlich ernährt", so Eddy damals.

Doch jetzt ist er zurück - und wurde am Samstag königlich von seinen Freunden der Olivia-Jones-Familie auf St. Pauli empfangen. Auch seine Comeback-Kult-Kiez-Tour gab er schon, insgesamt wird er aber weniger Touren anbieten als vor seiner Erkrankung.

"Ich habe ja keine Muskelmasse, keine Fettmasse mehr, nichts. Und wenn ich das gut wegpacke, dann will ich irgendwann in zwei, drei Wochen auch wieder bei den ganz normalen Touren dabei sein. Also ich arbeite mich wieder hoch", sagte er am Rande des Events gegenüber RTL.