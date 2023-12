Ex-Bodyguard von Udo Lindenberg hat Krebs: "Ich will noch nicht in den Himmel!"

Der ehemalige Kult-Bodyguard von Udo Lindenberg, Eddy Kante, sprach mit TAG24 erstmal über seine Krebs-Erkrankung.

Von Madita Eggers

Hamburg - Eddy Kante hat als langjähriger Kult-Bodyguard von Udo Lindenberg (77) deutschlandweit Bekanntheit erlangt und auch nach dem Zerwürfnis zwischen den einstigen Freunden - ein Thema, über das Eddy nicht gerne spricht - ist der 64-Jährige der Öffentlichkeit treu geblieben. Als Teil der Olivia Jones-Family bietet er Kiez-Touren an oder kellnert wie am Dienstagabend bei "Mehr als eine warme Mahlzeit" für Obdachlose. Am Rande des Events hat er zum ersten Mal mit TAG24 über seine Nasenrachenkrebs-Erkrankung gesprochen.

Von der Strahlentherapie direkt zur Charity-Weihnachtsfeier. Eddy Kante (64) will trotz Erkrankung seinen normalen Alltag so gut es geht beibehalten. © Montage: Madita Eggers/TAG24, Screenshot/Instagram/eddy.kante Entdeckt wurde der Krebs bei einem Eingriff am 6. September dieses Jahres, bei dem ein Tumor aus seinem Kopf entfernt werden musste. "Der war aber gutartig, den hatte ich schon zehn Jahre, nur der musste jetzt raus, weil er schon auf den Sehnerv drückte", erzählte Eddy im Gespräch. "Und das war mein Glück, sonst entdeckt man diese Art von Krebs erst, wenn er schon zu groß ist, vorher siehst du den gar nicht." Trotz guter Heilungschancen habe ihn die Diagnose die ersten Tage ziemlich getroffen. Promis & Stars George Clooney über seine Frau: "Besser, wenn ich koche!" "Ich dachte, das war es jetzt!", so der Kult-Hamburger. "Aber nein, die Medizin ist heute schon so viel weiter als noch vor 20 Jahren. Und ich meine, guck mich an, ich bin hier und ich bin positiv. Ich mache mein Leben jetzt nicht vom Krebs abhängig!" Trotz täglicher Strahlentherapie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und wöchentlicher Chemo versuche er, seinen Alltag so wenig wie möglich von der Krankheit beeinflussen zu lassen. Mitleid will er keines, lieber darüber aufklären, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind und er will anderen Mut machen. "Deswegen bin ich damit auch auf Instagram öffentlich gegangen!" Am gestrigen Dienstag postete er das erste Video auf dem Weg zur Chemo auf seinem Kanal und erntete direkt viel Zuspruch von seinen Followern.

Eddy Kante macht seine Krebserkrankung auf Instagram öffentlich

Eddy Kante drohen drei Jahre Stubenarrest im Himmel