Kurator vor Herausforderung: DNA-Fund prägt neue Wikinger-Ausstellung

Ab Mittwoch erweckt die immersive Ausstellung "VIKINGS – Entdecker und Eroberer" in der Halle 7 in Hamburg-Altona die Epoche der Wikinger wieder zum Leben.

Von Madita Eggers

Hamburg - Schon lange bevor Columbus in See stach, hatten sie große Teile der Welt entdeckt: die Wikinger. Sie gelten als die ersten Europäer, als Mitbegründer der Seefahrt und sind bis heute fester Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses sowie zahlreicher Sagas. Ab Mittwoch erweckt die immersive Ausstellung "VIKINGS – Entdecker und Eroberer" in der Halle 7 in Hamburg-Altona mit interaktiven Elementen, visuellem Storytelling und Virtual Reality die faszinierende Epoche zum Leben. TAG24 durfte schon einen Tag vor der Weltpremiere eintauchen.

Eine KI-generierte Projektion von Kraka ist gleich dreimal in der Ausstellung vertreten. Über ein Mikrofon können Besuchende direkt mit ihr sprechen. Sie antwortet mit poetischen, teils variierenden Texten über das Leben der Wikinger, aber auch über Brotbacken oder wie sie Hamburg findet. © Tag24/Madita Eggers Direkt zu Beginn wartet die erste Besonderheit: Der Audioguide liegt nicht auf, sondern über den Ohren, so bleiben Gespräche und die besondere Atmosphäre der Ausstellung hörbar. Durch das immersive (dt.: eintauchen) Erlebnis führt als roter Faden die Figur der Kraka, auch bekannt als Aslaug, Tochter des Drachentöters Siegfried und der Walküre Brynhild. Ihre Stimme begleitet die Besuchenden auf einer Reise von ihrer Kindheit bis zu ihrer späteren Rolle als Königin. Für Kurator Mitch Sebastian (59) war Kraka der Schlüssel zur gesamten Ausstellung: "Sie existiert sowohl in der mythischen Welt als auch in den historischen Erzählungen. Durch sie konnte ich 300 Jahre Geschichte in einer einzigen Figur verdichten." Für den gebürtigen Briten war die Ausstellung eine echte Herausforderung – und das nicht nur wegen der wenigen Monate Vorbereitungszeit: "Vorher habe ich Ausstellungen über Menschen gemacht – Frida Kahlo, Van Gogh – da ist die emotionale Verbindung sofort da", erklärt er im TAG24-Gespräch. "Aber hier – bei den Wikingern – musste ich erst einen persönlichen Zugang finden und Kraka ist genau dieser." Seine Faszination für die spätere Frau des Wikingerkönigs Ragnar Lodbrok begann mit dem berühmten Grab von Birka in Schweden, in dem eine Frau mit Waffen beigesetzt wurde. "Lange dachte man, das sei ein großer Krieger. Dann stellte sich heraus: Es war die DNA einer Frau", so Sebastian. "Das veränderte alles. Es zeigte, dass Frauen in der Wikingerzeit mächtige Positionen innehatten!"

Das Herzstück der Ausstellung ist die immersive Show. Mitten im Raum erhebt sich ein rekonstruiertes Langschiff, das den Gästen als Sitzplatz dient und durch immersive Visuals, Licht- und Soundeffekte auch selbst Teil der Inszenierung wird. © Vikings / Morris Mac Matzen

Ein Spaziergang durch den Wald. Der "Forest of Time" soll unter anderem die Verbundenheit der Wikinger mit der Natur darstellen. © Tag24/Madita Eggers

Weltenbaum "Yggdrasil" als Herzstück der Ausstellung

Für Kurator Mitch Sebastian (59) ist "VIKINGS – Entdecker und Eroberer" eine echte Premiere in seiner langjährigen Karriere. © Tag24/Madita Eggers Mithilfe von Krakas Erzählungen, Infotafeln, Ausstellungsstücken und dem "Forest of Time" wird auch der oft vergessene Alltag der Wikinger lebendig: vom Dorfleben über die Schmuckherstellung bis hin zum Schiffsbau. Nur für das achtminütige Virtual-Reality-Erlebnis unter dem Weltenbaum "Yggdrasil" – der in der nordischen Mythologie alle Welten miteinander verbindet – schweigt der Audioguide. "Ich liebe diesen Teil der Ausstellung", sagt Kurator Mitch Sebastian gegenüber TAG24. "Dass wir den Mut hatten, diesen riesigen Baum zu bauen – und ihn wirklich zum Herzstück zu machen. [...] Hier geht es um Verbundenheit mit der Natur, mit der Geschichte und miteinander." Die Idee sei zufällig entstanden: "In einer früheren Ausstellung hingen die VR-Kabel von der Decke – und plötzlich dachte ich: Das sieht aus wie Ranken, wie Lianen eines riesigen Baumes." Heute formen leuchtende, bewegliche Röhren die Äste von "Yggdrasil", die zugleich an Runen erinnern. "Er dreht sich langsam, fast wie ein Atem", beschreibt Sebastian die Atmosphäre. "Wenn du gut zuhörst, erzählt er dir, was er wirklich sein will." Nach dem Erlebnis unter dem Weltenbaum führt der Weg weiter durch eine Nebelkammer, die den Dunst auf dem Weg zum Hafen symbolisiert. Dann ertönt ein Hornstoß – und plötzlich steht man mitten in der Hauptshow: rund um ein rekonstruiertes Wikingerlangschiff, das zugleich begehbar ist und als Projektionsfläche dient.

Unter dem Weltenbaum "Yggdrasil" erlebt man über eine VR-Brille den Beginn der Saga um Königin Aslaug (Kraka) und ihre Eltern: Drachentöter Siegfried und der Walküre Brynhild aus der Nibelungensage. © Tag24/Madita Eggers

Der Echoraum spiegelt das Vermächtnis der Wikinger wider: Es wird unter anderem erklärt, was das Bluetooth-Zeichen mit der Epoche zu den hat und dass die meisten Nordeuropäer zehn bis 15 Prozent Wikinger-DNA in sich tragen. © Tag24/Madita Eggers

Wikinger waren mehr als eine "betrunkene Horde"