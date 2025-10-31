Das gab es noch nie: Statt Dating setzt RTL auf Drama zwischen Promis und ihren Eltern

Köln - Nach dem Erfolg von " Prominent getrennt " gibt es jetzt das Spin-off: "Prominent verwandt" kommt 2026 auf RTL+. Diesmal dreht sich alles um Realitystars und ihre Eltern, die sich gemeinsam als Team knallharten Challenges stellen müssen.

Mit "Prominent verwandt" öffnet RTL ein neues Spektrum an Reality-Drama. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Wie RTL am Donnerstagabend bekannt gab, treffen hier "sehr unterschiedliche Eltern-Kind-Konstellationen aufeinander".

Denn während manche Teams top eingespielt sind, gibt es bei anderen noch ordentlich Gesprächsbedarf.

"Ob jahrelanger Kontaktabbruch, Streit oder ungelöste Spannungen - in der neuen Show bekommen die Teilnehmenden die Gelegenheit, alte Wunden zu heilen und zu zeigen, dass sie ein starkes Gespann sein können", heißt es offiziell.

Das alles natürlich wieder für eine ordentliche Gewinnsumme, die nur mit nach Hause genommen werden kann, wenn alte Konflikte beiseitegelegt werden.

Kein Zuckerschlecken, wenn man bedenkt, dass die Stars und ihre Eltern für eine ganze Weile aufeinanderhocken werden und mit weiteren Familien unter einem Dach leben müssen.