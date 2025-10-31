Das gab es noch nie: Statt Dating setzt RTL auf Drama zwischen Promis und ihren Eltern
Köln - Nach dem Erfolg von "Prominent getrennt" gibt es jetzt das Spin-off: "Prominent verwandt" kommt 2026 auf RTL+. Diesmal dreht sich alles um Realitystars und ihre Eltern, die sich gemeinsam als Team knallharten Challenges stellen müssen.
Wie RTL am Donnerstagabend bekannt gab, treffen hier "sehr unterschiedliche Eltern-Kind-Konstellationen aufeinander".
Denn während manche Teams top eingespielt sind, gibt es bei anderen noch ordentlich Gesprächsbedarf.
"Ob jahrelanger Kontaktabbruch, Streit oder ungelöste Spannungen - in der neuen Show bekommen die Teilnehmenden die Gelegenheit, alte Wunden zu heilen und zu zeigen, dass sie ein starkes Gespann sein können", heißt es offiziell.
Das alles natürlich wieder für eine ordentliche Gewinnsumme, die nur mit nach Hause genommen werden kann, wenn alte Konflikte beiseitegelegt werden.
Kein Zuckerschlecken, wenn man bedenkt, dass die Stars und ihre Eltern für eine ganze Weile aufeinanderhocken werden und mit weiteren Familien unter einem Dach leben müssen.
"Prominent verwandt": Dieses Vater-Sohn-Gespann steht bereits fest
Der nervenaufreibenden Reise wollen sich Nico (27) und Thorsten Legat (57) stellen. Vater und Sohn hatten in der Vergangenheit immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen und standen zeitweise ohne Kontakt da.
In Interviews sprach Papa Thorsten offen über die schwierigen Zeiten und Nicos Eskapaden: "Er soll die Drogen sein lassen, die er nimmt", hieß es damals.
Jetzt, nach seiner Therapie, will Nico jedoch gemeinsam mit Papa Thorsten beweisen, dass sie als Einheit bestehen können.
"Ich bin unfassbar dankbar, dass wir uns so ausgesprochen haben", schwärmte der 27-Jährige vor einiger Zeit in seiner Instagram-Story.
Die Show verspricht emotionale Momente und sportliche Herausforderungen gleichermaßen. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, wie der Ex-Fußball-Profi und sein Sohn sich gegen die anderen Realitystars und ihre Eltern durchsetzen.Weitere Teams im Kampf um die Familienehre und das Preisgeld sind noch unklar.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa, Instagram/Nico Legat