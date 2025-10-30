Bei Raab in der Mangel: Jimi Blue erzählt, wie er wirklich im Knast landete

Köln - Ganz Deutschland redete in diesem Sommer über ihn: Jetzt steht Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) offen Rede und Antwort über seine Knast-Zeit und verrät, warum der Aufenthalt für ihn wichtig war.

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) bereut, seine Hotelrechnung nicht rechtmäßig gezahlt zu haben. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Der ehemalige "Wilde Kerle"-Star war am Mittwochabend in der "Stefan Raab Show" bei RTL zu Gast und erzählte live im TV, was ihn während seiner Zeit im Arrest beschäftigt hat.

Jimi landete aufgrund einer unbezahlten Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro im Juni 2025 für rund einen Monat in Hamburg hinter Gittern.

Seither hatte er einige Zeit, sich selbst zu reflektieren und gibt heute zu: "Ehrlich gesagt, habe ich die Lage total unterschätzt."

Denn auch wenn er nie die Absicht gehabt habe, "die Zeche zu prellen", so sei er "trotzdem selber schuld und werde es in Zukunft besser machen".

Gegenüber Stefan Raab (59) beteuert der Schauspieler sogar, dass die Erfahrung in Untersuchungshaft ein wichtiger Weckruf für ihn gewesen sei.