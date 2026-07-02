Liebesglück nach schweren Zeiten: Eric Stehfest zeigt neue Liebe

Eichsfeld - "Ich bin der glücklichste Mann dieser Welt": Das sagt Eric Stehfest (37) von sich selbst. Der gebürtige Dresdner hat auch allen Grund dazu. Er ist wieder in einer Beziehung.

Der Dresdner GZSZ-Schauspieler schwebt mit seiner Sarah wieder auf Wolke 7. © instagram.com/ericstehfest/

"Manchmal findet man die große Liebe erst nach dem schlimmsten Sturm, wenn der Glaube an wahre Liebe fast erloschen ist", schrieb der Schauspieler auf Instagram. "Ich war mir so sicher, dass ich gut alleine zurecht komme im Leben und mich ab jetzt nur noch auf meine Kinder fokussiere, doch dann war da plötzlich sie."

Seine neue Partnerin heißt laut ihres Instagram-Profils Sarah Scheil und hat eine große Liebe für Tattoos und Pferde, wie ihre Fotos zeigen. "Nach all der Dunkelheit und der schmerzhaften Jahre voller Liebesentzug schenkte sie mir meinen Glauben zurück", schwärmte der ehemalige "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten"-Darsteller.

"Mich in dich zu verlieben war die leichteste Entscheidung, die ich je getroffen habe", kommentierte die neue Frau in seinem Leben seinen Beitrag. "Du bist der Mensch, den ich mir bei jeder Wimper und jeder Geburtstagskerze gewünscht habe", erklärte sie. "Die Art, wie du mich liebst, die Art, wie du mich und die Kinder behandelst, deine Loyalität, alles macht dich zum besondersten Menschen dieser Welt."

Beim Lesen beider Texte fällt auf, dass sie das Thema Kinder erwähnen. Das dürfte kein Zufall sein. Denn Eric Stehfest befindet sich in einem erbitterten Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau Edith (30).

Die frühere Dschungelcamperin warf ihm auf Instagram immer wieder vor, dass sie ihre Tochter und ihren Sohn nicht sehen dürfte. Zuletzt behauptete sie, Eric würde ihr das Sorgerecht entziehen wollen.