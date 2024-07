Zoff-Bombe bei den Luxus-Ladys: Alle im Clinch - Nur Carina lehnt sich grinsend zurück

München - In den Episoden 5 und 6 der Reality-Show "The Real Housewives of Munich", die zugleich auch schon das Staffelfinale sind, starten die Mädels in eine Runde "Puppy-Yoga". Das ist Yoga mit Hundewelpen - und ja, so etwas gibt es wirklich. Doch dann der Schock!

Während Seher (38) und Lili sich zum Fotoshooting treffen, machen Pegah (31), Natalie und Carina einen Helikopter-Trip nach Südtirol zur Nahrungsaufnahme in den Dolomiten. Da Sehers ursprünglich geplantes Event zum Weltfrauentag mit den Damen ins Wasser fällt, muss ein Plan B her.

Da drückt einiges nach oben: Die beiden "Ausgestoßenen" Natalie (37, l.) und Seher (38) kriegen sich plötzlich gegenseitig in die Haare. © RTL

Joana plant in der Abschlussfolge der ersten Staffel eine Shop-Eröffnung und lädt dazu Lili ein. Mit Presse und Promis wie Ex-Kickboxweltmeisterin Christine Theiss (44), Model Nico Schwanz (46) und Simone Ballack (48). Das ist toll.

Blöderweise wird Natalie nicht eingeladen - und die sitzt während des Facetime-Calls genau neben Lili. Natalie und die auch nicht eingeladene Seher könnten ja, so Joanas diplomatisches Hintertürchen, als "Plus 1" mitkommen.

"Ich bin keine 'Plus 1'", stellt die 37-jährige Blondine klar. Also muss aus Protest für die Unwillkommenen ein Gegenevent her. Carina, sonst immer leicht genervt von den Zickereien, wittert hohes Konfliktpotenzial und freut sich leicht diabolisch auf das, was da wohl noch kommen könnte.

Doch dann der Plottwist: Joana lädt kurz vor ihrer Nobel-Party doch noch alle ein. Spoiler: Scheiß-Idee. Denn Natalie und Seher haben ihre Fete dennoch geplant, auch wenn sie zur Shop-Party kommen. Wollen dort aber dann die Grüppchen spalten und zu sich locken. Ein Intrigenspiel, wie bei Wish bestellt.

Denn Joanas Party scheint ganz gut gelungen - woraufhin Natalie und Seher ihrerseits in Streit geraten: gehen oder bleiben? Und Carina hatte ja bereits angekündigt, was sich nun bestätigen sollte: "90 Prozent Drama - hier sind wir", fasst sie grinsend zusammen. Sie hatte sichtlich ihren Spaß an dem Chaos.

Die zwei finalen Episoden "The Real Housewives of Munich" kannst Du ab sofort beim Streamingdienst RTL+ anschauen.