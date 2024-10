Mehr als nur der "Spaßvogel": Hape Kerkeling nimmt Tragödien mit auf die Bühne

Hamburg - Wer ist eigentlich Hape Kerkeling (59) und was hat er in 60 Jahren Lebenszeit erlebt und erreicht? Die Reise durch seine (Fernseh-)Geschichte erzählen André Schäfer (58) und Eric Friedler (53) mithilfe von zahlreichen Wegbegleitern des Multitalents in ihrem Film "Hape Kerkeling - Total Normal". Premiere feierte das Biopic am Dienstagabend im Rahmen des Filmfests Hamburg.