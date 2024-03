Kindheitstraum Miniatur Wunderland: Welterfolg läuft auf Kinoleinwand

Auch Hamburger Wahrzeichen wie den Michel können im Miniatur Wunderland entdeckt werden. © Markus Scholz/dpa

In der riesigen Ausstellung in der Hamburger Speicherstadt schlängeln sich Eisenbahnen zwischen Elbphilharmonie und Copacabana kilometerweit durch naturgetreue Landschaften von 24 Ländern und begeistern damit seit der Eröffnung im Jahr 2001 rund 1,4 Millionen Besucher im Jahr.

Hört man genau hin, ist die Modellbahnausstellung auch bei vielen Promis eine begehrte Tourismusattraktion. Neben St. Pauli-Cheftrainer Fabian Hürzeler (31), der Familie und Freunden bei ihrem ersten Aufenthalt in der Hansestadt gern das Miniatur Wunderland zeigt, sind es sogar Weltstars wie Woody Allen (88), Katy Perry (39), Charles Esten (58) oder Adele (35) die sich einen Abstecher in die größte Miniaturausstellung der Welt in der Vergangenheit nicht entgehen ließen.

Mit der Eröffnung dieses Projekts haben sich die Zwillingsbrüder Frederik und Gerrit Braun (56) als damalige Disco-Betreiber vor mehr als 20 Jahren einen Kindheitstraum erfüllt. Ab sofort kann ihre Geschichte auf Leinwand verfolgt werden.

Am gestrigen Donnerstag lief in 530 Kinos die Dokumentation "Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg" an. Noch am selben Abend landeten sie auf dem zweiten Platz der Kino-Charts.