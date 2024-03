Mittäter spricht über SUV-Angriffe: "Es gibt wirklich noch schlimmere Sachen"

Leipzig - Wenn Klimaschutz zu weit geht: Der MDR berichtet in seiner neuesten Folge "exactly" über "Angriffe auf SUVs". Dahinter sollen Anhänger der Gruppierung " Tyre Extinguishers " stecken. Die Gefahren dieser Auto-Sabotagen weist ein Anhänger der Gruppe jedoch klar von sich.

Harald Paukisch ist Oberarzt in einem Magdeburger Krankenhaus. © MDR

Der Oberarzt Harald Paukisch aus Magdeburg ist eines von vielen Opfern der Saboteure.

Insgesamt 2200 Reifen wurden laut den Landeskriminalämtern in den letzten zwei Jahren manipuliert. 115 davon in Sachsen und 155 in Sachsen-Anhalt. Der unangefochtene Spitzenreiter ist jedoch Berlin mit 1455 Sabotagefällen.

Dabei gehen die Täter immer gleich vor. Sie suchen sich SUVs aus, öffnen die Ventile der Reifen und stecken normale Supermarkt-Linsen hinein. Dann heften sie ein Bekennerschreiben an die vordere Windschutzscheibe.

Die Linsen sorgen dafür, dass die Reifen mit der Zeit immer mehr Luft verlieren, bis sie schließlich platt sind.

Paukisch fährt viel Fahrrad, bei Notfällen ist er jedoch auf sein Pick-up-SUV angewiesen. In der Nacht des Vorfalls hatte er Rufbereitschaft. Glücklicherweise, erzählt er, sei nichts vorgefallen. Denn am nächsten Morgen entdeckte seine Frau die platten Reifen und einen Zettel am Auto.

Darauf stand die große Überschrift: "Achtung Ihr Spritfresser ist tödlich." Auf einer A4-Seite wurde beschrieben, was SUVs für Umweltsünden seien.