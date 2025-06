Besonderes Jubiläum: TAG24 verlost Tickets für Konzert von Willemijn Verkaik

Hamburg - Am Montagabend gab Musical-Star Willemijn Verkaik (50) ihr erstes Jubiläumskonzert in Hamburg , das innerhalb weniger Tage ausverkauft war. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es am 1. September ein Zusatzkonzert in der Hansestadt. TAG24 verlost 1x2 Tickets für den besonderen Gala-Abend im Stage Theater Neue Flora.

Mit ihren Jubiläumskonzerten (hier bei ihrem ersten am Montag in Hamburg) will Willemijn Verkaik (50) ihren Fans etwas zurückgeben. © Stage Entertainment / Morris Mac Matzen

Nachdem Willemijn Verkaik zehn Jahre lang in verschiedenen Popbands als Sängerin aktiv war, begann im Jahr 2000 ihre Musical-Karriere im Stück Elisabeth im niederländischen Scheveningen. Sie habe sich sofort in das Genre verliebt, wie die 50-Jährige im TAG24-Interview erzählte.



"Das feste Regelmaß hat mir sehr gutgetan. Mit der Band war ich viel auf Tour - da war ständig alles anders: andere Zeiten, andere Orte, andere Umstände. Im Theater dagegen hast du deinen festen Platz."

Viel herumgekommen ist die gebürtige Niederländerin aber dennoch: Insgesamt wirkte sie in über 20 Produktionen in sechs Nationen mit. Allein ihre Paraderolle der "Elphaba" in Wicked spielte sie in vier Ländern und in drei Sprachen.



"Es ist eigentlich ziemlich lustig: Ich habe mit Wicked in Stuttgart angefangen, also auf Deutsch. Ich habe mich total an die Sprache und auch an die Technik gewöhnt - und dann komme ich plötzlich nach Holland, spiele dieselbe Rolle in meiner eigenen Sprache und musste mir erst mal den deutschen Akzent wieder abtrainieren!"

Als selbst ernannter Gesangs-Nerd passe sie ihre Technik je nach Sprache an: "Wenn man korrekt artikulieren und gleichzeitig technisch sauber singen will, muss man im Deutschen auf ganz andere Dinge achten als im Englischen."

Ein gutes Beispiel dafür ist das Pop-Musical & Julia, in dem Verkaik noch bis Februar 2026 im Hamburger Stage Operettenhaus in der Rolle der Anne Hathaway zu sehen ist. Die Songs beginnen dort oft auf Deutsch, wechseln dann aber nahtlos ins englische Original.