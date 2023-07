Monatelange Cyber-Katastrophe im ganzen Landkreis: "Sie sind am Arsch"

Die Geschichte ist einmalig in Deutschland. Ein unschuldiger Landkreis in Sachsen-Anhalt wurde von Hackern angegriffen. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen.

Von Robert Lilge

Köthen - Es ist bisher einmalig in Deutschland. Der gesamte Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) wurde 2021 von Hackern angegriffen und musste für viele Wochen den Katastrophenfall ausrufen.

Mehrere Tage lang konnten hunderte Verwaltungsmitarbeiter nicht mehr ihre Computer zum Abarbeiten von Anträgen und Überweisungen nutzen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Was keiner wusste: Alles war viel schlimmer als zuvor angenommen. Viele Mitarbeiter diverser Kreisverwaltungen standen plötzlich vor einer Fehlermeldung auf ihrem Computer. Was zunächst wie ein schnell behebbares Problem aussah, entpuppte sich Tage später als eine riesige Katastrophe. Mit dem Hackerangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld beschäftigt sich der sechsteilige Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit dem Namen "You are fucked - Deutschlands erste Cyberkatastrophe" und gibt den chronologischen Ablauf des Angriffes und der Reaktionen darauf wieder. In der Premierenfolge mit dem Titel "Do not touch anything" werden die ersten vier Tage beleuchtet. So erzählen unter anderem Mitarbeiter aus der Kfz-Zulassungsstelle, wie sie zunächst einige Kunden auf den nächsten Tag vertrösten mussten und es Monate später noch immer zu erheblichen Verzögerungen bei Auto An- und Ummeldungen kam. Insgesamt waren über 950 Mitarbeiter in den Verwaltungen vorübergehend nicht mehr arbeitsfähig.

"Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are fucked"

Im Jahr 2021 verschlüsselten Hacker unzählige Dateien in dem Computernetzwerk des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Während die Verwaltungsmitarbeiter gezwungenermaßen einen Gang herunterschalten mussten und auf mehr analoge sowie aufwändigere Tätigkeiten auswichen, arbeiteten die IT-Mitarbeiter auf Hochtouren. Die Hacker infizierten das gesamte Computernetzwerk des Landkreises mit einer sogenannten "Ransomware". Ein Virus verschlüsselt dabei sämtliche Dateien und macht sie unbrauchbar. Eine Aufforderung der Angreifer zwingt die Computernutzer zu weiteren Schritten wie zum Beispiel das Überweisen von Geld in Form einer Cryptowährung - beispielsweise BitCoin. Beim Vorfall in Anhalt-Bitterfeld sah die Meldung auf den Bildschirmen wie eine typische "Bluescreen"-Windows-Fehlermeldung aus. Darin enthalten war die Meldung "Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are fucked". Um die Dateien wieder zu entschlüsseln, sollte eine Webseite im sogenannten "Darknet" aufgerufen werden, auf der weitere Anweisungen gestanden hätten.