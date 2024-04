Geldanlage Ü-Ei? So viel verlangen Sammler für bestimmte Figuren

Seit knapp 50 Jahren wandern die Schoko-Eier über den Tresen. © IMAGO/Christoph Hardt/imago

Seit 1974, also seit mittlerweile 50 Jahren, stehen die Überraschungseier, oder auch salopp Ü-Eier genannt, in den Supermarktregalen - nicht nur in Deutschland.

Während die einen vor allem den kleinen Snack genießen, stürzten sich andere auf die kleinen Figuren im Inneren der Schoko-Kugel.

Oftmals Schrott, machmal aber auch Sammlerstück: einige der Figuren gelten mittlerweile als Geldanlage, sind sehr begehrt. Dies betrifft zum Beispiel auch Figuren mit seltenen Produktionsfehlern.

Am lukrativsten ist wohl der Besitz von Schlümpfen oder auch Dinos. Im Händlerportal "Kleinanzeigen" werden zum Beispiel Figuren aus den Jahren 1980/90 für über 12.000 Euro angeboten. Teilweise werden auch horrende Summen im sechsstelligen Bereich für gesamte Sammlungen gefordert.

Auch wenn nicht alle Figuren tausende Euros einbringen, werden viele teils alte Figuren auch für ein paar hundert Euro oder weniger verkauft. Es empfiehlt sich als Tipp, ebenfalls den Beipackzettel zum Ü-Ei zu behalten.