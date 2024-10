Musical-Neuheit schreibt "Romeo und Julia" um: "Shakespeare wäre stolz auf uns!"

Hamburg - Der Broadway-Hit " &Julia " feiert in rund vier Wochen Deutschlandpremiere im Stage Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn . Nach rund drei Wochen Proben wurden am Dienstagvormittag die allerersten Einblicke in einzelne Szenen des Stücks gewährt. Und eines ist jetzt schon klar: Individualität wird hier nicht nur großgeschrieben, sondern regelrecht gefeiert!

So wurden am Dienstag nicht nur die Hauptdarstellenden, sondern zum Beispiel auch die Zweitbesetzungen vorgestellt. "&Julia feiert auf und hinter der Bühne Positivität, Individualität, Selbstbewusstsein und Liebe", betonte Grace Taylor, Associate Director der Show.

Gerade bei Musicals gebe es sonst oft ein "enges Korsett an Vorgaben": "Klar gibt es hier auch eine Vorlage, aber wir sind in die Proben viel mehr involviert und alle Beteiligten werden als eigenständige Künstler:innen wahrgenommen."

"Das Einzigartige an der Show ist, dass auf der Bühne so viele individuelle Charaktere vertreten sind. Es gibt niemanden, der aussieht wie der andere - was für ein Musical eher untypisch ist", so Romeo-Darsteller Raphael Groß (28) begeistert gegenüber TAG24 .

Und das nicht nur inhaltlich - in der modernen Version von "Romeo und Julia" wird die Frage gestellt, was wäre, wenn Julia statt des Dolches das Leben gewählt hätte -, sondern auch im Cast!

Romeo-Darsteller Raphael Groß (28) bei der öffentlichen Probe am Dienstag: "Die größte Herausforderung ist für mich, den Welthits, die jeder kennt, gerecht zu werden!" © TAG24/Nora Petig

Das Stück beginnt mit einer Unterhaltung zwischen William Shakespeare und seiner Frau Anne Hathaway (gespielt von Willemijn Verkaikl, 49).

Sie überzeugt ihn, über ein alternatives Ende des (heutigen) Literaturklassikers nachzudenken, und schreibt diesen quasi vor den Augen der Zuschauer um.

Die moderne Version von Julias Lebensgeschichte wird mit bekannten Pop-Hymnen erzählt, die alle aus der Feder von Grammy-Preisträger Max Martin (53) stammen.

"Die sind so clever in die Geschichte eingebaut, dass es komplett passt", so Julia-Darstellerin Chiara Fuhrmann (28) gegenüber TAG24.

Dahinter stecke aber auch viel Arbeit, so Gras: "Die größte Herausforderung ist immer, zu schauen, dass die Szenen nahtlos in die Songs übergehen. Wir wollen gar nicht, dass irgendwer merkt, dass die Musik anfängt, sondern [dass] diese nur die Erweiterung der Sprache ist."

In dem Fall der deutschen Sprache, was ebenfalls eine spannende Aufgabe ist, so Andreas Bongard (36). Aber: "Ich freue mich sehr, in den nächsten Wochen noch mehr den deutschen Shakespeare zu entdecken und in dieser Show, die in New York ein Riesenerfolg ist, meine eigene Version von ihm zu finden."

Aber was hätte William Shakespeare wohl zu "&Julia" gesagt? "Ich glaube, er wäre stolz auf uns! Dass wir verstanden haben, wie er Theater machen wollte, und er würde, denke ich, auch verstehen, warum wir aus dieser modernen Version ein Musical gemacht haben!"