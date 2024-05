Dieser Musical-Hit verspricht Pop-Hymnen zum Mitsingen und ein Dauergrinsen

Das Broadway-Musical "& Julia" feiert im Oktober deutsche Erstaufführung in Hamburg. Chiara Fuhrmann (28) übernimmt dabei die Hauptrolle der Julia.

Von Madita Eggers

Hamburg - Was wäre, wenn William Shakespeares Figur der Julia nach Romeos Tod nicht den Dolch, sondern das Leben gewählt hätte? Genau mit diesem alternativen Ende der wohl berühmtesten Liebesgeschichte der Welt beschäftigt sich das Broadway-Musical "& Julia", welches im Oktober deutsche Erstaufführung in Hamburg feiert. TAG24 durfte schon am Freitag erste Einblicke in die neue Produktion gewinnen.

Am Freitag gab Chiara Fuhrmann (M.) im Rahmen des 835. Hamburger Hafengeburtstags ihr Bühnen-Debüt als Julia aus der deutschen Fassung des Broadway-Hits "& Julia". Die 28-Jährige findet: "Wir brauchen noch viel mehr starke Frauen auf der Bühne!" © Georg Wendt/dpa Im Rahmen des 835. Hamburger Hafengeburtstags wurden nicht nur die vier Hauptdarstellenden vorgestellt, sondern schon direkt die ersten Songs live vor Publikum performt. Hauptdarstellerin Chiara Fuhrmann (28) würde am liebsten sofort wieder als Julia auf der Bühne stehen, wie sie im Gespräch mit TAG24 verriet. Die Osnabrückerin hat ihre Zusage vor rund drei Monaten bekommen – glaubt sie zumindest: "Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich hatte ein richtiges Blackout (lacht) und war außer mir." Hamburg Unfall Biker nach Frontal-Crash mit Kleinbus offenbar in Lebensgefahr! Für die 28-Jährige ist es ihre erste Titelrolle und ein echter Traum, der in Erfüllung geht. Bis zum offiziellen Probestart zum Sommerende muss sie sich aber noch ein bisschen gedulden. Für "& Julia" laufen aktuell noch die letzten Castings, wie Ralf Schaedler, Casting Director bei "Stage Entertainment", am Freitag erzählte. Die drei weiteren Hauptrollen neben der Julia stehen aber schon fest. Dabei wird Broadway-Star Willemijn Verkaik (48, "Wicked", "Die Eiskönigin") als Anne Hathaway eine weitere Schlüsselfigur der modernen Fassung von "Romeo und Julia" spielen. Der Frau von William Shakespeare gefällt dessen dramatisches Ende für sein Werk nämlich gar nicht und so greift sie kurzentschlossen selbst zur Feder. "Anne hat diese Idee: 'Was, wenn Julia sich nicht umbringt?' und schreibt die bekannte Geschichte vor den Augen der Zuschauer:innen um", so Verkaik über ihre neue Rolle. "Ich freue mich schon sehr darauf, diese fröhliche, selbstsichere Frau zu spielen, die alles mit viel Humor angeht. Die Musik und die Energie machen das Musical zu einer richtigen Party!"

Chiara Fuhrmann: "Die Show ist so besonders, weil man die Lieder alle schon kennt!"

Ralf Schaedler ist seit 2007 als Casting Director bei Stage Entertainment für die Besetzung aller deutschen Produktionen verantwortlich. © Tag24/Madita Eggers Die moderne Version von Julias Lebensgeschichte wird dabei mit bekannten Pop-Klassikern erzählt, die alle aus der Feder von Grammy-Preisträger Max Martin (53) stammen. Darunter Hits wie "Since U Been Gone" von Kelly Clarkson, "Roar" von Katy Perry, "Baby One More Time" von Britney Spears und "Larger Than Life" von den Backstreet Boys. "Die Show ist so besonders, weil man die Lieder alle schon kennt und eine Verbindung dazu hat und trotzdem das Arrangement anders ist", so Chiara im TAG24-Interview. Hamburg Crime Schüsse in Hamburger Park geben Rätsel auf: Zwei Schwerverletzte Im Gegensatz zu anderen Musical-Fassungen, die oft eingedeutscht sind, werden die Lieder bei "& Julia" in der Original-Version performt.

"Spätestens wenn die Hook kommt, muss das Lied so sein, wie wir es kennen, weil wir im Idealfall auch irgendwann aufspringen und mitsingen wollen", betonte Ralf Schaedler gegenüber TAG24.

Ralf Schaedler über "& Julia": "Es macht wahnsinnig gute Laune!"

Sie sind die Hauptdarstellenden der deutschen Erstaufführung des Broadway-Musicals "& Julia" (v.l.n.r.): Broadway-Star Willemijn Verkaik als Anne Hathaway, Chiara Fuhrmann als Julia, Raphael Groß als Romeo und Andreas Bongard als William Shakespeare. © Tag24/Madita Eggers Laut dem Casting Director – der das Musical bereits in New York gesehen hat – ist dieses ein echter Dauergrinsen- und Gute-Laune-Garant. Was aber nicht heiße, dass es keine ernsteren Töne anspielt. "Das Tolle an diesem Stück ist, dass die Überschrift aller Figuren lautet 'Was würde passieren, wenn wir alle unsere Themen bearbeiten und dennoch respektvoll miteinander umgehen und welche Lösungen wären dann da?'. Dadurch kriegt man plötzlich ganz neue Perspektiven auf Probleme, die man aus seinem eigenen Alltag kennt." In Kombination mit den Pop-Hymnen fühle sich das Musical dadurch einfach ganz anders an als andere Shows. Auch im Casting-Prozess habe dieser speziellen Vibe – der vermittelt werden soll – eine große Rolle gespielt. "Man muss Künstler:innen finden, die sich trauen, sich selbst so weit mit einzubringen, dass wir das als authentisch wahrnehmen und auch das Gefühl haben, dass sie diese Geschichte genau auf diese Art erzählen wollen", so Schaedler. Mit Chiara Fuhrmann als Julia, Willemijn Verkaik als Anne Hathaway, Raphael Groß als Romeo und Andreas Bongard als William Shakespeare habe man genau die richtigen Leute für diese Aufgabe gefunden. "Der Cast ist einfach der Wahnsinn", lobte auch Jennifer Weber am Freitag die Hamburger "& Julia"-Crew. Die Star-Choreografin feierte mit dem heutigen Hit-Musical 2019 ihr West End-Debüt.