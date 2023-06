Erkannt? Dieser berühmte Rapper sorgt mit Teenie-Pic für Lacher

Bonez MC (37) war schon als Kind die "Nummer 1". © Instagram/bonez187erz

Das Schwarz-weiß-Bild teilte der heutige 187-Chef mit seinen rund 2,9 Millionen Followern auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie der junge Bonez frech in die Kamera grinst. Seinem Stil von damals ist er bis heute treu geblieben: Auf Caps und Ketten stand er wohl schon als Teenager.

Doch noch ein weiteres Detail sticht ins Auge: Der "kleine" Bonez hält einen Teller in der Hand, auf dem mit Schlagsahne geschrieben steht: "4 ever N. 1" - als hätte er es schon damals gewusst, wie erfolgreich er einmal werden wird.

"Alles nur kein Star", textet er zu dem ulkigen Schnappschuss und verrät auch, wann das Bild entstanden ist: im Jahr 1998.

Bonez MC, der mit bürgerlichem Namen John Lorenz Moser heißt, wurde am 23. Dezember 1985 in Hamburg geboren - auf dem Foto ist er also grade mal süße 13 Jahre alt.

Kein Star - das stimmt heute allerdings nicht mehr - im Gegenteil: Fast jede Platte, die der 187-Star veröffentlichte, schnellte direkt an die Spitze der Deutschen Album-Charts. Mit zahlreichen Nummer-1-Hits und insgesamt 13,4 Millionen Tonträgern zählt er heute zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands.

Sein erfolgreichstes Album war "Palmen aus Plastik 2". Es hielt sich sage und schreibe 118 Wochen in den Charts und schaffte es bis auf Platz 1. Die erfolgreichste Single, die der Rapper herausbrachte, war "500 PS" mit mehr als eine Million verkauften Einheiten.