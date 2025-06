Bonez MC stellt neues "Familienmitglied" vor

Hamburg - Bonez MC (39) zeigt wieder einmal, wie man sich das Leben so richtig schmecken lässt! Der Hamburger Rapper präsentierte am Mittwochabend stolz seinen neuesten Neuzugang - einen auffälligen BMW in strahlendem Blau. Kurz darauf gab es Einblicke in eine entspannte Tattoo-Session mit Rapper und Kumpel LX (38).