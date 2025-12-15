Irre! So viel Geld verdient Rapper Bonez MC pro Tag

Hamburg - Der Rapper Bonez MC (39) von der 187 Strassenbande hat am Montag Einblicke in sein Privatvermögen gewährt.

Bonez MC (39) verdient nach eigenen Angaben über eine Million Euro Jahr. © Instagram/bonez187erz

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram hat sich der Hamburger am Montag den Fragen seiner Follower gestellt und dabei mehr Informationen preisgegeben, als die meisten wohl erwartet hätten.

Ein Fan fand den Mut, den Rapper nach seinem aktuellen Verdienst pro Tag zu fragen und bekam tatsächlich eine Antwort.

"Circa Dreitausend am Tag, kein Plan wie viel das im Monat ist", so der 39-Jährige. Dabei ist die Rechnung ja ganz einfach, legt man 30 Tage zugrunde. 90.000 Euro wandern den Angaben des Musikers zufolge also jeden Monat auf das Konto. Im Jahr kommt Bonez MC somit auf knapp 1,1 Millionen Euro.

Unklar bleibt, ob damit nur die Streaming-Einkünfte gemeint sind, oder beispielsweise auch der Umsatz seiner Cannabis-Marke oder Einnahmen der Live-Auftritte mit einberechnet sind.

Kein Wunder also, dass er sich zu seiner üppigen Autosammlung gleich noch einen weiteren Neuzugang wünscht.