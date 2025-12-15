Irre! So viel Geld verdient Rapper Bonez MC pro Tag
Hamburg - Der Rapper Bonez MC (39) von der 187 Strassenbande hat am Montag Einblicke in sein Privatvermögen gewährt.
In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram hat sich der Hamburger am Montag den Fragen seiner Follower gestellt und dabei mehr Informationen preisgegeben, als die meisten wohl erwartet hätten.
Ein Fan fand den Mut, den Rapper nach seinem aktuellen Verdienst pro Tag zu fragen und bekam tatsächlich eine Antwort.
"Circa Dreitausend am Tag, kein Plan wie viel das im Monat ist", so der 39-Jährige. Dabei ist die Rechnung ja ganz einfach, legt man 30 Tage zugrunde. 90.000 Euro wandern den Angaben des Musikers zufolge also jeden Monat auf das Konto. Im Jahr kommt Bonez MC somit auf knapp 1,1 Millionen Euro.
Unklar bleibt, ob damit nur die Streaming-Einkünfte gemeint sind, oder beispielsweise auch der Umsatz seiner Cannabis-Marke oder Einnahmen der Live-Auftritte mit einberechnet sind.
Kein Wunder also, dass er sich zu seiner üppigen Autosammlung gleich noch einen weiteren Neuzugang wünscht.
Bonez MC wünscht sich "Weltfrieden, Gerechtigkeit und Freilandhaltung für alle 'Nutztiere'"
Ganz oben auf seiner Shopping-Liste steht da offenbar ein Dodge Challenger Hellcat mit mehr als 700 PS unter der Haube.
Und vielleicht auch weil er sich solche Träume mit einem Monatseinkommen verwirklichen kann, überrascht er mit der Antwort auf die Frage, welche drei Wünsche er sich von einer Elfe erfüllen lassen würde. "Weltfrieden, Gerechtigkeit und Freilandhaltung für alle 'Nutztiere'", antwortet der Rapper.
Seinen größten Kindheitstraum hat sich der Musiker übrigens selbst erfüllt. "Rapper sein", sei das gewesen.
Der größte Vorteil seiner Karriere sei, dass er machen könne, was er wolle, und dafür mit Geld und Liebe belohnt werde.
Kein Wunder also, dass er auf die Frage, wie es ihm gehe, eine klare Antwort hat: "Mir ging's nie besser", so Bonez MC.
