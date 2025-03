187-Rapper Gzuz legt sich mit der Polizei an: Das droht ihm jetzt

Hamburg - Neues von Gzuz (36): Der Rapper der " 187 Strassenbande " hat sich am vergangenen Wochenende in Hamburg (mal wieder) mit der Polizei angelegt.

Rapper Gzuz (36, r.) von der "187 Strassenbande" diskutiert auf der Hamburger Reeperbahn lautstark mit der Polizei, kurz danach wird er abgeführt. © Screenshot: TikTok/sammy.gl

Der Musiker war am frühen Samstagmorgen offenbar mit Freunden auf der berühmt-berüchtigten Reeperbahn unterwegs, als er um kurz nach 2 Uhr von Polizisten angehalten und kontrolliert wurde.

In einem Video, das auf TikTok kursiert und millionenfach angeschaut wurde, ist zu sehen, wie der 36-Jährige lautstark mit den Beamten diskutiert. "Warum denn? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn getan?", fragt er immer wieder entrüstet in Richtung der Einsatzkräfte.

Zu sehen ist auch, wie Kristoffer Jonas Klauß, so der bürgerliche Name des Rappers, begleitet von zahlreichen Polizisten abgeführt und in einen Einsatzwagen gesetzt wird. Mit dieser Einstellung endet das knapp einminütige Video.

Brisant: Die Polizei bestätigte gegenüber dem Hamburger Abendblatt, dass während der Kontrolle bei dem 187-Mitglied ein Plastikröhrchen sowie ein weißes Pulver gefunden wurden - der Verdacht auf Rauschgift steht im Raum!

Gzuz wurde von den Beamten zur nahe gelegenen Davidwache gebracht, wo keine weiteren Substanzen gefunden wurden. Gegen 2.30 Uhr durfte der Rapper schließlich wieder gehen.