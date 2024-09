Mary über Freiheit und Mutterschaft: "Freizügige Seite ist ein Ausdruck meiner Selbstbestimmung"

Hamburg - Bonez MCs ( 187 Strassenbande ) Freundin Mary zeigt sich seit jeher recht freizügig in den sozialen Medien. Seit die junge Frau 2023 Mutter geworden ist, hagelt es dafür Kritik. In einem emotionalen Post nahm sie nun auf Instagram Stellung dazu.

Mary und Bonez MC (38) posieren auf Instagram. 2023 sind die beiden Eltern einer kleinen Tochter geworden. © Screenshot/Instagram/marys.crib

"Es ist nicht immer einfach, sich in einer Welt zurechtzufinden, die von uns verlangt, in Schubladen zu passen", erklärte sie am Sonntag ihren Followern.



"Als Frau, die ihre Freiheit liebt und gleichzeitig Mutter ist, stehe ich oft vor der Herausforderung, beide Rollen miteinander zu vereinen."

Die Gesellschaft habe klare Erwartungen daran, wie eine Mutter aussehen, sich verhalten und auftreten sollte, so Mary weiter.

Einschränken lassen wolle sie sich aber nicht.

"Meine freizügige Seite ist ein Ausdruck meiner Selbstbestimmung, meiner Liebe zu meinem Körper und meiner Überzeugung, dass Frauen in jedem Lebensabschnitt ihre Sexualität und Individualität ausleben dürfen - auch und gerade als Mütter."

Die Akzeptanz in der Öffentlichkeit sei oft schwierig. Mary werde mit Vorurteilen konfrontiert. Sie sei aufgrund ihres Auftretens keine gute Mutter. Sie erhalte Kritik, die darauf abziele, sie in eine traditionelle Rolle zu drängen.