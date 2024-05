Richter Gnadenlos will Gzuz zum Baby gratulieren: "Verpiss dich"

Gzuz mit seinem Anwalt Christopher Posch. Inzwischen ist der Rapper wieder auf freiem Fuß. © Daniel Reinhardt/dpa

Kerouche und der Rapper kennen sich schon lange. Seit Jahren begleitet der Fotograf die 187-Crew und setzt sie in Szene. Kurz vor Gzuz' erstem Knastaufenthalt im Jahr 2010 hatten sich die Männer kurz auf der Schanze in Hamburg kennengelernt. Da war er 21 Jahre alt.

2023 musste er erneut in Haft. Dieses Mal wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Sprengstoff- und das Waffengesetz. Im Berufungsprozess wurde er zu rund acht Monaten Haft verurteilt.

In erster Instanz 2020 blühten dem Rapper zunächst noch 18 Monate Gefängnis. Ein Prozess der Dank des Benehmens des Rappers und der Art des vorsitzenden Richters Johann Krieten in Erinnerung geblieben sein dürfte.

Warum sich Gzuz damals so aufführte?

"Ich kann mir nichts gefallen lassen", erklärte er Pascal. Er sei von Krieten provoziert worden. "Hätte er mich mit Respekt behandelt, hätte ich ihn niemals angezählt. Ich hätte ihn niemals vor Gericht so hingestellt."

Andererseits verstehe er es auch. "Jeder kämpft mit seinen Waffen. Ich bin den Leuten viel auf der Nase herumgetanzt und habe immer suggeriert, dass ich mache, was ich will auf der Straße. Wenn ich dann im Gericht sitze, dann sagen die Richter nicht: 'Ok, mach dein Ding!', sondern: 'Du willst so wie du machen? Ok, dann machen wir auch, wie wir machen wollen.'"



Er hätte es wohl auch so gemacht, glaubt Gzuz.