Streit um Parklücke eskaliert: Gzuz hat schon wieder Stress mit der Justiz

Hamburg - Rapper Gzuz (37) hat nach einem Streit um eine Parklücke wieder Post von der Staatsanwaltschaft Hamburg bekommen. Es geht um Nötigung.

Rapper Gzuz (37) wurde zuletzt zu einer Geldstrafe von 75.000 Euro verknackt. © Daniel Reinhardt/dpa

Das Mitglied der 187 Strassenbande soll im Dezember 2024 auf St. Pauli mit einem anderen Autofahrer (31) in einen Streit geraten sein.

Laut BILD habe sich der 31-Jährige beschwert, weil das mit dem Rapper und drei weiteren Personen besetzte Auto ihm angeblich die Parklücke weggeschnappt hätte.

Gzuz soll im Laufe der Auseinandersetzung dem 31-Jährigen durch das geöffnete Fenster das Handy aus der Hand geschnappt haben. Anschließend habe er das Smartphone auf den Boden geworfen, ohne es dabei zu beschädigen.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigte gegenüber TAG24, dass der Gangster-Rapper in diesem Fall schon im Juli 2025 wegen des Verdachts einer Nötigung angeklagt wurde.

Ob es zu einer Hauptverhandlung komme, sei noch unklar. Die Klage wurde vom Amtsgericht Hamburg noch nicht zugelassen. Es gelte die Unschuldsvermutung.