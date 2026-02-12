Nach Party-Stress mit der Polizei: Saftige Strafe für Rapper Gzuz

Hamburg - Heftige Geldstrafe für Gangster-Rapper Gzuz (37)! Das Mitglied der 187 Strassenbande muss für eine Kiez-Eskalation 75.000 Euro blechen.

Rapper Gzuz (37) wurde im Dezember 2025 zu einer saftigen Geldstrafe verdonnert. (Archivfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Eine Partynacht im März 2025 kommt den Hamburger jetzt richtig teuer zu stehen. In der besagten Nacht soll Gzuz, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß heißt, mit Freunden auf der weltberühmten Reeperbahn in der Hansestadt unterwegs gewesen sein.

"Gegen den Angeklagten ist wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Beleidigung ein Strafbefehl über eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 75.000 Euro verhängt worden", bestätigte Oberstaatsanwältin Melina Traumann gegenüber der BILD.

"Der Strafbefehl wurde am 8. Dezember 2025 erlassen und ist seit dem 30. Dezember 2025 rechtskräftig", so Traumann.

Der Rapper hat den Strafbefehl akzeptiert, bestätigte die Oberstaatsanwältin gegenüber TAG24. Damit umgeht Gzuz wohl einen öffentlichen Prozess. "Bei einem Einspruch wäre es zur Hauptverhandlung gekommen", sagte Traumann.

Um kurz nach 2 Uhr sollen Polizisten den Musiker damals auf dem Beatles-Platz kontrolliert haben. Dabei wurden die Beamten fündig. Der 37-Jährige hatte ein Plastikröhrchen mit einem weißen Pulver dabei. Mutmaßlich habe es sich dabei um Kokain gehandelt.