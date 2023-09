"50 Cent" lässt Fans bei Deutschland-Start warten: Doch einigen kommt das ganz gelegen

Der US-Rapper "50 Cent" (48, "Candy Shop", "P.I.M.P."), hat am Freitag in der Barclays Arena das Jubiläum seines Erfolgsalbums "Get Rich Or Die Tryin" gefeiert.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Der US-Rapper "50 Cent", bürgerlich Curtis James Jackson II (48, "Candy Shop", "P.I.M.P."), hat am Freitag in der Barclays Arena das 20-jährige Jubiläum seines Erfolgsalbums "Get Rich Or Die Tryin" gefeiert.

Der Rapper Curtis "50 Cent" Jackson performt zum Deutschland-Start seiner "Final Lap Tour" in der Hamburger Barclays Arena. © Markus Scholz/dpa Doch erst einmal brauchten seine Fans jede Menge Geduld. Denn wegen technischer Probleme musste ein Großteil der Zuschauenden zwei Stunden vor der Arena auf den Einlass warten. Rap-Ikone Busta Rhymes (51, "Don't Cha", "I Know What You Want"), der zunächst als Support auftrat, gab sich dann jedoch große Mühe, das teilweise entnervte Publikum wieder anzuheizen. Dabei kam der neue Zeitplan zumindest einigen HSV-Fans entgegen, die sich nach dem Zweitliga-Spitzenspiel im benachbarten Volksparkstadion noch unter die Menge mischen konnten, bevor "50 Cent" dann kurz nach 22 Uhr endlich auch auf der Bühne stand. Angekündigt wurde er von Busta Rhymes, als "Bruder und Freund", der eines der bedeutendsten Alben in der Geschichte des Hip-Hops geschrieben habe. Musik News Boyband-Hammer: NSYNC veröffentlichen neuen Song! Folgt bald die Tour? Der eigentliche Tourauftakt der "Final Lap Tour" war bereits Ende Juli in Salt Lake City. Am Donnerstag ging es für den Rapper dann nach Europa. Hamburg war der Startschuss für seine insgesamt sechs anstehenden Deutschland-Konzerte. "50 Cent", der erst im vergangenen Oktober noch in der Barclays Arena auf der Bühne gestanden hatte, erschien schließlich ikonisch mit erhobener Faust im sich lichtenden Nebel und raste mit lässiger Cap, dickem Goldschmuck und im Versace-Style, aber ohne viele Worte durch die Anspielversionen seiner rund 30 Songs schweren Setlist.

Insgesamt sechs Mal ist "50 Cent" auf seiner diesjährigen Tour in Deutschland zu sehen. © Markus Scholz/dpa

"50 Cent" trägt Publikum zurück in die frühen 2000er