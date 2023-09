Elfmeter ins Glück! Benes schießt den HSV gegen Düsseldorf spät zum Sieg

Hamburg - Ein Geschenk zum 136. Vereinsgeburtstag: Der HSV hat das Zweitliga-Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Laszlo Benes erzielte den goldenen Treffer per Elfmeter in der 83. Minute.

Der HSV und Fortuna Düsseldorf schenkten sich im Zweitliga-Spitzenspiel am Freitagabend nichts, hatten lange aber kein Glück im Abschluss. © Daniel Bockwoldt/dpa

Obwohl sich zwei der torgefährlichsten Mannschaften der 2. Bundesliga gegenüberstanden, bot sich den 56.100 Zuschauern im Volksparkstadion bei bestem Hamburger "Schietwetter" eine gemächliche Anfangsphase.

Erst in der 16. Minute wurde es gefährlich - und wie: Nach einer Flanke von Levin Öztunali stand Bakery Jatta am langen Pfosten komplett blank, setzte seinen Kopfball aus drei Metern aber am Kasten vorbei. Was für eine Riesenchance!

In der Folge hatten die Hausherren mehr vom Spiel, ohne allerdings wirklich zwingend zu werden. Viele Flanken, insbesondere von Jatta, waren zu ungenau, was Coach Tim Walter an der Seitenlinie zur Weißglut brachte.

Von der sehr defensiv eingestellten Fortuna kam lange Zeit wenig, doch in der 36. Minute gingen die Mannen von Ex-HSV-Trainer Daniel Thioune beinahe in Führung: Felix Klaus vergab innerhalb von wenigen Sekunden zwei dicke Gelegenheiten - Glück für den HSV.