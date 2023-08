Ausraster auf Konzert! 50 Cent wirft Mikro in Massen und trifft Frau

Los Angeles - US-Rapper 50 Cent (48, "In da Club") drehte am gestrigen Mittwochabend völlig durch: Auf einem Konzert seiner "Final Lap"-Tour 2023 in der Crypto.com Arena in Los Angeles (Kalifornien, USA) bekam der Musiker mehrere Mikrofone in die Hände gedrückt. Keiner der Schallwandler schien jedoch zu funktionieren.