Nach Ehe-Aus: Tim Bendzko blickt im neuen Album nach vorn

Berlin/Potsdam - Tim Bendzko (40) meldet sich mit seinem sechsten Album "Alles, nur nicht zurück", das am 23. Januar erscheint, zurück – darin verarbeitet er sein Ehe-Aus und singt über den Mut zum Neuanfang.

In seinem neuen Album verarbeitet Tim Bendzko (40) auch die Trennung von seiner Frau. © Christian Charisius/dpa

Im Interview mit dem Tagesspiegel, erzählt der gebürtige Berliner, dass viele Songs in seinem heimischen Studio entstehen – eigentlich nur ein Keller mit Computer und Mikrofon.

Wenn ihm doch einmal die Decke auf den Kopf fällt, geht Tim Bendzko eine halbe Stunde mit seinem Hund spazieren – "danach fließt die Musik fast von selbst", erklärt der Sänger. Die Nähe zur Natur und zur Familie scheint dem Musiker gutzutun: Bendzko ist Vater eines kleinen Sohnes und legt großen Wert darauf, dass sein Kind viel Zeit draußen verbringen kann.

Doch nicht nur die Idylle in Brandenburg prägt sein neues Werk. Auf "Alles, nur nicht zurück" verarbeitet Bendzko auch persönliche Umbrüche. Die Trennung von der Mutter seines Sohnes, das Vatersein und der Wunsch nach Neuanfängen spiegeln sich in den Texten wider.

Im Song "Immer" geht es sogar um seine gescheiterte Ehe – ein Thema, das er lange privat hielt.