Nach Ehe-Aus: Tim Bendzko blickt im neuen Album nach vorn
Berlin/Potsdam - Tim Bendzko (40) meldet sich mit seinem sechsten Album "Alles, nur nicht zurück", das am 23. Januar erscheint, zurück – darin verarbeitet er sein Ehe-Aus und singt über den Mut zum Neuanfang.
Im Interview mit dem Tagesspiegel, erzählt der gebürtige Berliner, dass viele Songs in seinem heimischen Studio entstehen – eigentlich nur ein Keller mit Computer und Mikrofon.
Wenn ihm doch einmal die Decke auf den Kopf fällt, geht Tim Bendzko eine halbe Stunde mit seinem Hund spazieren – "danach fließt die Musik fast von selbst", erklärt der Sänger. Die Nähe zur Natur und zur Familie scheint dem Musiker gutzutun: Bendzko ist Vater eines kleinen Sohnes und legt großen Wert darauf, dass sein Kind viel Zeit draußen verbringen kann.
Doch nicht nur die Idylle in Brandenburg prägt sein neues Werk. Auf "Alles, nur nicht zurück" verarbeitet Bendzko auch persönliche Umbrüche. Die Trennung von der Mutter seines Sohnes, das Vatersein und der Wunsch nach Neuanfängen spiegeln sich in den Texten wider.
Im Song "Immer" geht es sogar um seine gescheiterte Ehe – ein Thema, das er lange privat hielt.
Im neuen Album treffen persönliche Texte auf atmosphärischen Sounds
"Die Songs müssen etwas erzählen, das mir wichtig ist, und im besten Fall tun sie das auch für andere", sagt der Musiker im Interview mit dem Tagesspiegel.
Das neue Album kombiniert persönliche Texte mit atmosphärischen, elektronischen Sounds. "Alles, nur nicht zurück" soll daran erinnern, alte Muster hinter sich zu lassen und Veränderungen anzunehmen – musikalisch wie privat.
Trotz der intensiven Arbeit im Homeoffice steht der Sänger bald wieder auf der Bühne, denn im Mai spielt er unter anderem ein Konzert im Berliner Tempodrom.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/bendzko, Christian Charisius/dpa