Als die Puhdys im "Musikladen" auftraten: Historischer Auftritt der Band im Westen jetzt auf Tonträger

Neun Jahre ist es her, dass die Puhdys sich auflösten. Aber alter Ruhm vergeht nicht. Vor wenigen Wochen präsentierte die Band ein außergewöhnliches Stück Musikgeschichte: "Live At Musikladen Extra 1977". Ein Album, das einen legendären Auftritt der Band in der populären westdeutschen TV-Show "Musikladen" dokumentiert, erschienen als CD, DVD und LP.

Momentaufnahme eines Konzerts der Puhdys in Hamburg, auch im Jahr 1977. © picture-alliance / Jazzarchiv

Der Konzertmitschnitt stammt aus dem Jahr 1977, einer Phase, als die Puhdys als bekannteste Rockband der DDR sich mehr und mehr anschickten, das Ausland zu erobern, und auch im Westen populär wurden.

1974 hatte die Band in Belgien gespielt, 1975 in niederländischen Diskotheken, 1976 beim Festival in Turku (Finnland) und erstmals in der Bundesrepublik, beim "Fest der Jugend" in Dortmund. Dann, wie zur Krönung, die TV-Show, die auch den Allerletzten im Westen zeigte, dass da drüben in der DDR gute Musik gemacht wurde.

Das Album führt direkt in das Studio von Radio Bremen, wo die Puhdys - in Originalbesetzung Dieter "Maschine" Birr (81), Dieter "Quaster" Hertrampf (81), Harry Jeske (82), Peter Meyer (85) und Gunther Wosylus (80) - damals vor der Kamera standen.

Auf der Tracklist finden sich sowohl frühe Klassiker wie "Sturmvogel" und "Lebenszeit" als auch rockige Hymnen wie "Reise zum Mittelpunkt der Erde" und "Lied für Generationen". Auch die Paul-und-Paula-Songs von Peter Gotthardt, "Wenn ein Mensch lebt" und "Geh zu ihr", sind enthalten. Ergänzt wird das Set durch ein energiegeladenes Rock-'n'-Roll-Potpourri, das die Vielseitigkeit der Band eindrucksvoll unterstreicht.

Jeder Song auf der Aufnahme strahlt die jugendliche Kraft und Experimentierfreude aus, die den Puhdys in dieser frühen Phase eigen war. Insgesamt umfasst das Album elf Songs.