DJ Alle Farben: "Mir fehlt eine halbe Lunge"

Berlin - Fast ein Jahr nach seinem schweren Unglück spricht der Berliner DJ Alle Farben (40) offen über seine gesundheitlichen Folgen.

DJ Alle Farben (40) verriet bei der Verleihung der 1Live Krone, wie es ihm aktuell geht. © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa

Der Star-DJ, bürgerlich Frans Zimmer, war Anfang des Jahres im Urlaub schwer verunglückt und nach eigenen Worten nur knapp dem Tod entkommen.

In einem Instagram-Post berichtete er damals von seinem Gesundheitszustand. Was genau passierte, verriet er nicht.

"Mir fehlt eine halbe Lunge, ich werde nie wieder dieselbe Kondition haben. Aber ich bin sonst tipptopp in Form", sagte der berühmte Musiker am Rande der 1Live Krone in Bielefeld gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Trotz der körperlichen Einschränkungen beschreibt Alle Farben den Unfall als Schicksalsschlag, der ihm eine neue Perspektive gegeben habe.

Den Tag des Unglücks feiert er inzwischen als zweiten Geburtstag. Auch ein Besuch am Unfallort habe ihm geholfen, das Erlebte zu verarbeiten. "Ich habe überlebt – und nehme nur das Positive mit", betont er.