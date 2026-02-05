Auf Jazz-Kreuzfahrt: Musiker versäumt Auftritt und wird leblos aufgefunden
Fort Lauderdale (Florida, USA) - Der US-amerikanische Jazzmusiker Ken Peplowski (†66, "These Foolish Things") ist während einer Jazz-Kreuzfahrt ums Leben gekommen. Nachdem der Künstler nicht zum Auftritt erschienen war, fand man ihn laut Bericht tot in seiner Kabine.
Wie die Organisatoren der Kreuzfahrt in einem Nachruf bekannt gaben, verstarb Peplowski am vergangenen Sonntag, auf der sogenannten "Jazz Cruise '26". Die Todesursache wäre noch unklar, hieß es.
Peplowski war laut Bericht an Bord des Kreuzfahrtschiffs "Celebrity Summit" und von Fort Lauderdale (Florida, USA) aus unterwegs auf einer siebentägigen Kreuzfahrt im Golf von Mexiko. Das Schiff kehrte am Mittwoch zurück in den Heimathafen - mit dem verstorbenen Jazzmusiker an Bord.
Ein Passagier berichtete dem US-Portal TMZ, dass der Klarinettist und Saxophonist am Sonntagnachmittag mit einem Quartett an Bord auftreten sollte.
Zum Auftritt wäre er jedoch nicht erschienen. Nach einer Suchaktion habe man ihn leblos in seiner Kabine gefunden.
Nachruf auf einen großartigen Jazzmusiker
"Er war ein großartiger Musiker und einer der besten Entertainer aller Zeiten", gab Michael Lazaroff, Geschäftsführer von Signature Cruise Experiences, in den sozialen Medien bekannt. "Ich kenne keinen Musiker, der die Bühne so sehr respektierte wie Ken. Er war stets bestens vorbereitet, liebte es, mit seinen Musikerkollegen aufzutreten, und er konnte einfach fantastisch spielen!"
Seit 2021 habe Peplowski an einer unheilbaren, bösartigen Erkrankung des Knochenmarks gelitten. Im Juli 2024 veröffentlichte der Künstler sein letztes Album "At Mezzrow".
Titelfoto: Fotomontagte: Instagram/peplowskiken//123Rf/balidali