Auf Jazz-Kreuzfahrt: Musiker versäumt Auftritt und wird leblos aufgefunden

Fort Lauderdale (Florida, USA) - Der US-amerikanische Jazzmusiker Ken Peplowski (†66, "These Foolish Things") ist während einer Jazz-Kreuzfahrt ums Leben gekommen. Nachdem der Künstler nicht zum Auftritt erschienen war, fand man ihn laut Bericht tot in seiner Kabine.

Auf Instagram veröffentlichte der 66-jährige Ken Peplowski (r.) kurz vor seinem Tod ein Foto zusammen mit der Jazz-Sängerin Catherine Russell (69). © Instagram/peplowskiken

Wie die Organisatoren der Kreuzfahrt in einem Nachruf bekannt gaben, verstarb Peplowski am vergangenen Sonntag, auf der sogenannten "Jazz Cruise '26". Die Todesursache wäre noch unklar, hieß es.

Peplowski war laut Bericht an Bord des Kreuzfahrtschiffs "Celebrity Summit" und von Fort Lauderdale (Florida, USA) aus unterwegs auf einer siebentägigen Kreuzfahrt im Golf von Mexiko. Das Schiff kehrte am Mittwoch zurück in den Heimathafen - mit dem verstorbenen Jazzmusiker an Bord.

Ein Passagier berichtete dem US-Portal TMZ, dass der Klarinettist und Saxophonist am Sonntagnachmittag mit einem Quartett an Bord auftreten sollte.

Zum Auftritt wäre er jedoch nicht erschienen. Nach einer Suchaktion habe man ihn leblos in seiner Kabine gefunden.