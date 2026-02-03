Nach tödlichem Schlangenbiss: "The Voice"-Kandidatin mit nur 26 Jahren gestorben
Abuja (Nigeria) - Große Trauer bei "The Voice Nigeria": Ifunanya Nwangene (†26), eine ehemalige Kandidatin, die bei der dritten Staffel der Erfolgsshow ihren Durchbruch erlebte, ist verstorben.
Wie eine gute Freundin der Musikerin, Hillary Obinna, gegenüber BBC mitteilte, habe die Sängerin in ihrem Bett gelegen und geschlafen, als sie von dem Biss einer Schlange aufwachte.
Zwar wurde sie kurz darauf schnellstmöglich in eine Klinik gebracht. Da die Mediziner dort jedoch kein Gegengift vorrätig hatten, musste sie in ein anderes Krankenhaus transportiert werden.
Das Problem: Dort gab es zwar ein Medikament, das bei Schlangenbissen helfen konnte. Jedoch nicht das, welches Nwangene benötigte.
"Während sie versuchten, sie zu stabilisieren, konnte sie nicht sprechen, aber sie konnte Handzeichen geben", erklärte ein weiterer Bekannter, Sam Ezugwu. "Sie hatte Schwierigkeiten zu atmen."
Daraufhin begann ein Wettlauf gegen die Zeit: Ezugwu habe sich sofort auf den Weg gemacht, um ein passendes Gegenmittel zu finden. Als er jedoch schließlich wieder beim Krankenhaus ankam, war seine Freundin bereits verstorben.
Kurz nach ihrem Ableben wurden in ihrem Apartment zwei Schlangen gefunden. Der tödliche Biss soll der einer Cobra gewesen sein.
Mit ihrer Stimme begeisterte Ifunanya Nwangene bei "The Voice"
Ifunanya Nwangene stand ihr erstes Solo-Konzert bevor
Die Künstlerin war durch ihre Teilnahme bei "The Voice" im Jahr 2021 bekannt geworden. Zwar schied sie in der K.-o.-Runde aus, ihre Karriere schien allerdings erst in den Startlöchern zu stehen.
Immer wieder veröffentlichte sie unter dem Namen "Nanyah" Videos auf YouTube, hatte für 2026 ihr erstes Solo-Konzert geplant. Leider sollte es dazu niemals kommen.
Obinna bezeichnete ihre Freundin als "ein ganz wunderbares Mädchen, sehr bescheiden – sehr intelligent und sehr talentiert".
Traurig fügte sie hinzu: "Alle sind am Boden zerstört."
