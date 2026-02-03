Nach tödlichem Schlangenbiss: "The Voice"-Kandidatin mit nur 26 Jahren gestorben

Abuja (Nigeria) - Große Trauer bei "The Voice Nigeria": Ifunanya Nwangene (†26), eine ehemalige Kandidatin, die bei der dritten Staffel der Erfolgsshow ihren Durchbruch erlebte, ist verstorben.

Ifunanya Nwangene verstarb im Alter von gerade einmal 26 Jahren. © Instagram/Screenshot/nanyah_music

Wie eine gute Freundin der Musikerin, Hillary Obinna, gegenüber BBC mitteilte, habe die Sängerin in ihrem Bett gelegen und geschlafen, als sie von dem Biss einer Schlange aufwachte.

Zwar wurde sie kurz darauf schnellstmöglich in eine Klinik gebracht. Da die Mediziner dort jedoch kein Gegengift vorrätig hatten, musste sie in ein anderes Krankenhaus transportiert werden.

Das Problem: Dort gab es zwar ein Medikament, das bei Schlangenbissen helfen konnte. Jedoch nicht das, welches Nwangene benötigte.

"Während sie versuchten, sie zu stabilisieren, konnte sie nicht sprechen, aber sie konnte Handzeichen geben", erklärte ein weiterer Bekannter, Sam Ezugwu. "Sie hatte Schwierigkeiten zu atmen."

Daraufhin begann ein Wettlauf gegen die Zeit: Ezugwu habe sich sofort auf den Weg gemacht, um ein passendes Gegenmittel zu finden. Als er jedoch schließlich wieder beim Krankenhaus ankam, war seine Freundin bereits verstorben.

Kurz nach ihrem Ableben wurden in ihrem Apartment zwei Schlangen gefunden. Der tödliche Biss soll der einer Cobra gewesen sein.