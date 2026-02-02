"Zum Glück findet das Konzert nicht im Conne Island statt": Rapper Disarstar setzt Statement bei Leipzig-Auftritt

Leipzig - Im ausverkauften Haus Auensee lieferte der Hamburger Rapper Disarstar am Sonntagabend eine rund zweistündige Show, die sich nicht nur durch mitreißende Beats, sondern auch viele politische Statements auszeichnete.

Disarstar trat am Sonntag im ausverkauften Haus Auensee auf. © Christian Grube

Ohne Vor-Act, dafür aber mit einem mit Systemkritik aufgeladenen Intro begann Disarstar - bürgerlicher Name Gerrit Falius (32) - seinen Auftritt im Rahmen der "Hamburger Aufstand"-Tour.

Dass Künstler und Fans hier ganz auf einer Wellenlänge waren, zeigte sich immer wieder zwischen den Songs, wenn das Publikum in "Siamo Tutti Antifascisti"-Rufe (Deutsch: "Wir sind alle Antifaschisten") ausbrach und schon bald der ganze Saal einstimmte.

Passend dazu: Disarstars letztes, von den Anwesenden aber wohl am meisten gefeiertes Lied auf der Setlist, "Siamo Tutti", in dem es heißt: "Ist mir egal, was Eure bürgerliche Mitte hält von uns. Fahnen sind rot, Poloshirt schwarz."

Neben Sprechchören à la "ACAB" rund um den polizeikritischen Song "Robocop" und dem Schwenken einer iranischen Flagge - in dem Land gehen momentan Tausende Menschen in Protest gegen die Regierung auf die Straße - wurde auch der Gaza-Krieg zum Thema.