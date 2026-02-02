"Zum Glück findet das Konzert nicht im Conne Island statt": Rapper Disarstar setzt Statement bei Leipzig-Auftritt
Leipzig - Im ausverkauften Haus Auensee lieferte der Hamburger Rapper Disarstar am Sonntagabend eine rund zweistündige Show, die sich nicht nur durch mitreißende Beats, sondern auch viele politische Statements auszeichnete.
Ohne Vor-Act, dafür aber mit einem mit Systemkritik aufgeladenen Intro begann Disarstar - bürgerlicher Name Gerrit Falius (32) - seinen Auftritt im Rahmen der "Hamburger Aufstand"-Tour.
Dass Künstler und Fans hier ganz auf einer Wellenlänge waren, zeigte sich immer wieder zwischen den Songs, wenn das Publikum in "Siamo Tutti Antifascisti"-Rufe (Deutsch: "Wir sind alle Antifaschisten") ausbrach und schon bald der ganze Saal einstimmte.
Passend dazu: Disarstars letztes, von den Anwesenden aber wohl am meisten gefeiertes Lied auf der Setlist, "Siamo Tutti", in dem es heißt: "Ist mir egal, was Eure bürgerliche Mitte hält von uns. Fahnen sind rot, Poloshirt schwarz."
Neben Sprechchören à la "ACAB" rund um den polizeikritischen Song "Robocop" und dem Schwenken einer iranischen Flagge - in dem Land gehen momentan Tausende Menschen in Protest gegen die Regierung auf die Straße - wurde auch der Gaza-Krieg zum Thema.
Disarstar zu Gast in Leipzig: Ausverkauftes Haus Auensee feiert den Hamburger Rapper
So ließ das Publikum während einer kurzen Pause zwischen den Liedern wiederholt "Viva Palestina" ("Lang lebe Palästina") verlauten.
Und Disarstar? Der nutzte den Moment, um direkt eine Spitze gegen eine andere Leipziger Konzertstätte zu verteilen: "Zum Glück findet das Konzert nicht im Conne Island statt!"
Damit spielte der 32-Jährige wohl auf die Israel-unterstützende Haltung der Connewitzer Event-Location an. Durch die gegensätzlichen Positionen bezüglich des Konflikts zwischen Israel und Palästina hat sich die linke Szene in Leipzig in den vergangenen Monaten zunehmend entzweit.
Erst Mitte Januar war eine große "Free Palestine"-Demo in Connewitz veranstaltet worden, deren Organisatoren ursprünglich explizit das Conne Island als Ziel auserkoren hatten. Tausende pro-Israel-Demonstrierende hatten sich dem Aufzug entgegengestellt.
Im Rahmen seiner "Live 2022"-Tour war der Rapper bereits im November 2022 in Leipzig zu Gast gewesen - und zwar ausgerechnet im Conne Island. Unmittelbar nach dem Auftritt hatte sich die Location aber von den in ihren Augen "problematischen" Inhalten seiner Songs distanziert.
Abseits der politischen Statements erlebte man am Sonntag im Haus Auensee eine stimmungsvolle, mitreißende Hip-Hop-Show. So tropfte am Ende - ganz, wie es sich Disarstar zuvor gewünscht hatte - wahrlich der Schweiß von der Decke.
Titelfoto: Montage Christian Grube