Ausverkauft! Wacken Open Air 2026 startet mit Stars und Sommerhitze

Wacken - Mit erwarteten 85.000 Metalfans und Stars wie Def Leppard und Judas Priest beginnt am Mittwoch im schleswig-holsteinischen Wacken das weltbekannte Heavy-Metal-Festival (bis Samstag).

Bereits am Dienstag fotografierten sich Festivalbesucher bei der Anreise vor dem Logo des Wacken Open Air (W:O:A). © Frank Molter/dpa

Den inoffiziellen Startschuss gibt bereits mittags die Wackener Feuerwehrkapelle auf einer der etwas kleineren Bühnen.

Am Nachmittag folgt dann mit dem Öffnen des Infields, wie der Bereich vor den beiden großen Bühnen genannt wird, der offizielle Startschuss für das 35. Wacken Open Air (W:O:A).

Auch Bands wie Powerwolf, Hämatom, In Flames und Saxon sowie Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo wollen im Norden spielen.

Die Wetteraussichten für die Metalheads, wie sich die Fans selbst nennen, sind laut Deutschem Wetterdienst zum Start gut. Am Mittwoch werden bei sonnigem Wetter Höchstwerte von 29 bis 30 Grad erwartet, zum Donnerstag hin soll es noch etwas heißer werden mit 30 bis 31 Grad.

Am heutigen Dienstagnachmittag herrschte auf der Hauptstraße des Ortes gewohntes Treiben, Tausende meist schwarz gekleidete Metalfans bestimmten das Straßenbild. Das gute Wetter half.