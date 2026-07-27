Wacken Open Air 2026: Das ist neu auf dem Festivalgelände
Wacken - Heavy-Metal-Fans, aufgepasst! Es geht wieder los: Das 35. Wacken Open Air (W:O:A) beginnt. Welche Neuerungen es in diesem Jahr gibt und was Festivalbesucher wissen müssen.
Vom 29. Juli bis zum 1. August wird es in der Gemeinde Wacken wieder richtig laut. Denn das Heavy-Metal-Festival hat seinen 35. Geburtstag. "Wir feiern drei Dekaden und fünf Jahre Metal und Mayhem", sagten die Veranstalter.
Rund 85.000 Besucher werden in diesem Jahr auf dem Festivalgelände im Norden erwartet. Auch in diesem Jahr ist das Wacken Open Air ausverkauft - die letzten Tickets gingen Mitte Juli über den Tisch.
Für das Jahr 2026 lagen die Ticketpreise bei 349 Euro. Hingegen waren die Karten für das W:O:A 2025 schon Ende September 2024 ausverkauft.
Das W:O:A gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. In diesem Jahr sind zum ersten Mal die britischen Rock-Legenden von Def Leppard Teil des Festival-Line-ups. Unter anderem sind diesen Sommer die Bands Judas Priest, Powerwolf, Hämatom, In Flames und Saxon sowie Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo dabei.
Metal-Fans, die es gar nicht mehr abwarten können, dürfen schon ab dem 26. Juli anreisen. Um möglichst staufrei zum Festivalgelände zu kommen, fahren die Shuttle-Busse vom 26. Juli bis zum 2. August mehrfach in der Stunde zwischen Itzehoe und dem Wacken W:O:A-Busplatz (Ost & West) hin und her.
Festival-Besucher können die Shuttle-Busse mit gültigem Festival-Ticket die ganze Woche über kostenlos nutzen.
Wacken Open Air wird 35: Was es Neues gibt
Nach dem mehr als schlechten Wetter 2025 haben die Veranstalter im Jubiläumsjahr vorgesorgt: Teile des sogenannten Infields vor den Hauptbühnen sowie die Wege dorthin wurden durch Schotter befestigt. Die Kosten dafür lagen dabei deutlich über einer halben Million Euro.
Außerdem neu im Wacken-Jahr 2026 ist der sogenannte "Silent Doom": Auf diesem besonderen Campingplatz finden Festivalbesucher ihre Ruhe. "Wir lieben und leben einfach Heavy Metal, aber manchmal und besonders nachts braucht auch ihr eure Ruhe", lautet es auf der Website.
In der Camping-Area "Silent Doom" ist der nächtliche Gebrauch von Generatoren sowie Boomboxen verboten. Nach der letzten Bühnenperformance soll hier absolute Nachtruhe herrschen.
Doch warum das Ganze? "Nach vermehrten Anfragen nach einer lärmreduzierenden Camping-Area über die letzten Jahre wollen wir 2026 ausprobieren, wie dieser Bereich bei euch ankommt", heißt es. Allerdings sind die Plätze auf dem Campingplatz limitiert.
Gut zu wissen: Im Bühnenbereich sind nur faltbare Trinkflaschen und die originalen Wacken-Becher erlaubt. Zusätzlich besteht auf dem gesamten Gelände striktes Glasverbot.
Wer kein Ticket für das Wacken Open Air ergattern konnte, kann sich das Line-up bei MagentaMusik im Livestream anschauen und mitrocken.
Titelfoto: Frank Molter/dpa