Wacken Open Air 2026: Das ist neu auf dem Festivalgelände

Wacken - Heavy-Metal-Fans, aufgepasst! Es geht wieder los: Das 35. Wacken Open Air (W:O:A) beginnt. Welche Neuerungen es in diesem Jahr gibt und was Festivalbesucher wissen müssen.

In diesem Jahr wird das Wacken-Festival 35 Jahre alt. (Archivbild) © Frank Molter/dpa

Vom 29. Juli bis zum 1. August wird es in der Gemeinde Wacken wieder richtig laut. Denn das Heavy-Metal-Festival hat seinen 35. Geburtstag. "Wir feiern drei Dekaden und fünf Jahre Metal und Mayhem", sagten die Veranstalter.

Rund 85.000 Besucher werden in diesem Jahr auf dem Festivalgelände im Norden erwartet. Auch in diesem Jahr ist das Wacken Open Air ausverkauft - die letzten Tickets gingen Mitte Juli über den Tisch.

Für das Jahr 2026 lagen die Ticketpreise bei 349 Euro. Hingegen waren die Karten für das W:O:A 2025 schon Ende September 2024 ausverkauft.

Das W:O:A gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. In diesem Jahr sind zum ersten Mal die britischen Rock-Legenden von Def Leppard Teil des Festival-Line-ups. Unter anderem sind diesen Sommer die Bands Judas Priest, Powerwolf, Hämatom, In Flames und Saxon sowie Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo dabei.

Metal-Fans, die es gar nicht mehr abwarten können, dürfen schon ab dem 26. Juli anreisen. Um möglichst staufrei zum Festivalgelände zu kommen, fahren die Shuttle-Busse vom 26. Juli bis zum 2. August mehrfach in der Stunde zwischen Itzehoe und dem Wacken W:O:A-Busplatz (Ost & West) hin und her.

Festival-Besucher können die Shuttle-Busse mit gültigem Festival-Ticket die ganze Woche über kostenlos nutzen.