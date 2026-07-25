Bayreuth-Premiere: Festspiele zeigen gegen Wagners Willen die Lieblingsoper von Hitler

Bayreuth - Mit einem Festakt und Musik von Beethoven feiern die Bayreuther Festspiele ihr Gründungsjubiläum: Vor 150 Jahren veranstaltete der Komponist Richard Wagner (1813-1883) zum ersten Mal sein heute weltbekanntes Opern-Festival.

Vor 150 Jahren feierte Richard Wagner zum ersten Mal sein heute weltbekanntes Opern-Festival. © Daniel Karmann/dpa

Am Samstag, 18 Uhr, wird es deshalb zum Festspielauftakt keine Operninszenierung geben. Das Orchester spielt unter der Leitung von Christian Thielemann (67) Beethovens 9. Symphonie.

Sie erklang auch zur Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses am 22. Mai 1872 - damals dirigiert von Wagner selbst im Markgräflichen Opernhaus.

Wagners Urenkelin Nike Wagner (81), langjährige Chefin des Kunstfestes Weimar und des Beethovenfests Bonn, wird den Festvortrag halten.

Traditionell rollt die Stadt Bayreuth zum Festivalstart den roten Teppich für prominente Gäste aus - in diesem Jahr wird erneut Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) erwartet.

Die frühere Kanzlerin Angela Merkel (72, CDU), eine Anhängerin von Wagners Werk, hat nach Angaben der Stadt ebenso zugesagt wie Innenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (48, CSU).