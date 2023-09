BAP geht wieder auf Tour: Kölsch-Rocker Niedecken mit "Zeitreise"-Überraschung

Köln - Wolfgang Niedeckens BAP geht nächstes Jahr mit den Songs aus der großen Zeit der Kölschrock-Band in den frühen 80er-Jahren auf Tournee. Wie die Band mitteilte, umfasst die "Zeitreise 81/82-Tour" 29 Konzerte und führt in zahlreiche deutsche Städte, in die Schweiz und in die Benelux-Länder.

Die neue BAP-Tour startet am 2. November 2024 in Augsburg und endet am 13. Dezember 2024 in der Lanxess-Arena in Köln. © Paul Zinken/dpa

Die Tour startet am 2. November 2024 in Augsburg und endet am 13. Dezember 2024 in der Lanxess-Arena in Köln. BAP will auf der musikalischen Zeitreise sämtliche Songs der beiden Doppelplatin-Alben von '81/82 spielen.

Zuvor gibt es vom 7. bis zum 10. Dezember dieses Jahres bereits vier "Zeitreise"-Konzerte in den historischen Kölner Sartory-Sälen, die aber schon alle ausverkauft sind.

"Ich freu mich riesig auf die Tour", sagte Niedecken (72) der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Einfach wird's aber nicht, denn wir müssen da die richtige Balance finden.

Einerseits dürfen wir nicht in kitschige Nostalgie abdriften, andererseits die persönlichen Erinnerungen zahlloser Fans respektieren. Das heißt, wir müssen das schon auch mit einem gewissen Respekt arrangieren."

Bemerkenswert - und teilweise auch bedrückend - finde er, dass viele Songs nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hätten, zum Beispiel "Kristallnaach" und das Lied "Zehnter Juni" mit der Anfangszeile "Plant mich bloß nicht bei euch ein."