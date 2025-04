Nach viralem "Für immer Frühling"-Hit: Soffie bringt persönliches Album heraus!

Die Sängerin Soffie (25) bringt ihr erstes Album heraus. © Boris Roessler/dpa

Ihr erstes Mini-Album "Unterwegs" erscheint am 25. April und erzählt von den großen Gefühlen des Alltags, bietet ebenfalls tanzbare Musik und Textzeilen zum Nachdenken.

In "Jana" etwa singt die 25-Jährige über eine junge Frau, die auf der Suche nach sich selbst ist. "Und wenn die Sonne untergeht, auch wenn dich niemand sieht, weißt du dann wirklich, wer du bist und für wen du gerade lebst?" Am Ende befreit sich Jana selbst - und reißt mit dem Vorschlaghammer die kahlen Wände ein.

Soffie, die als Sofie Aspacher in Backnang bei Stuttgart geboren wurde, fühlte sich zu "Jana" von einem Mann auf TikTok inspiriert. "Der hat gepostet, dass er so unbemerkt lebt, dass nicht mal seine Eltern bemerken, wenn er sein ganzes Zimmer renoviert", erzählt Soffie.

In "Energie" singt die Wahl-Mannheimerin davon, wenn es richtig gut läuft, in "Schalt mich an" wiederum darüber, zu viel zu machen, nicht auf sich selbst zu achten. Im langsamen "Poltergeist" erzählt sie von altem Liebesschmerz.

"Ich liebe diese Momente, wenn Musik ganz, ganz groß klingt und ganz mächtig und so ein bisschen wie ein Sturm", sagt Soffie. Ihr Künstlername mit dem "ff" erinnere daher auch an das musikalische Fortissimo - italienisch für "sehr laut".